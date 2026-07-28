Savigliano, festa finale al parco Graneris per l’Estate ragazzi 2026

Balli, giochi, musica, merenda e divertimento: si è chiusa con una grande festa al parco Graneris l'edizione 2026 dell'Estate ragazzi saviglianese, organizzata da Oasi Giovani in convenzione con il Comune.

Nel corso delle sei settimane, i partecipanti hanno preso parte a numerose attività che hanno avuto per filo conduttore i temi della natura e del rispetto dell'ambiente, "Oasi green summer – Eroi del futuro".

Tra gli intervenuti al momento conclusivo al parco Graneris, il sindaco Antonello Portera, l'assessore alle politiche sociali Anna Giordano e i vertici dell'ente, guidati da Silvana Garello.

"Quella dell'Estate ragazzi – afferma la presidente di Oasi Giovani – è una tradizione consolidata, esempio positivo di collaborazione tra realtà. Il numero di partecipanti, la soddisfazione degli utenti e la fiducia che ogni anno le famiglie ci rinnovano indicano che si tratta di un'attività apprezzata. Da evidenziare anche la partecipazione di ragazzi e ragazze con disabilità, un elemento in linea con le finalità ed i valori che contraddistinguono il nostro ente".