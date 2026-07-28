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Scuole e corsi | 28 luglio 2026, 18:12

Savigliano, festa finale al parco Graneris per l’Estate ragazzi 2026

Sei settimane tra natura e inclusione con “Oasi green summer”: ora si prosegue con il centro estivo fino a settembre

Savigliano, festa finale al parco Graneris per l’Estate ragazzi 2026

Balli, giochi, musica, merenda e divertimento: si è chiusa con una grande festa al parco Graneris l'edizione 2026 dell'Estate ragazzi saviglianese, organizzata da Oasi Giovani in convenzione con il Comune.

Nel corso delle sei settimane, i partecipanti hanno preso parte a numerose attività che hanno avuto per filo conduttore i temi della natura e del rispetto dell'ambiente, "Oasi green summer – Eroi del futuro".

Tra gli intervenuti al momento conclusivo al parco Graneris, il sindaco Antonello Portera, l'assessore alle politiche sociali Anna Giordano e i vertici dell'ente, guidati da Silvana Garello. 

"Quella dell'Estate ragazzi – afferma la presidente di Oasi Giovani – è una tradizione consolidata, esempio positivo di collaborazione tra realtà. Il numero di partecipanti, la soddisfazione degli utenti e la fiducia che ogni anno le famiglie ci rinnovano indicano che si tratta di un'attività apprezzata. Da evidenziare anche la partecipazione di ragazzi e ragazze con disabilità, un elemento in linea con le finalità ed i valori che contraddistinguono il nostro ente".

Ora le attività estive di Oasi proseguono come Centro estivo (senza la convenzione col Comune e dunque senza l'applicazione delle fasce Isee). Le attività andranno avanti fino al 9 settembre, con la chiusura dal 10 al 21 agosto ed il 10-11 settembre. Il modulo per l'iscrizione è disponibile sul sito internet www.oasigiovani.it. Per maggiori informazioni contattare il 331.5969044 o scrivere a centroeducativo@oasigiovani.it.

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