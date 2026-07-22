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Scuole e corsi | 22 luglio 2026, 15:56

Summer Choir, una settimana di musica per bambini con la Corale Città di Cuneo

Dal 7 all’11 settembre campus estivo “Le Semicrome” in via Santo Stefano 9: canto corale, laboratori ludico-musicali e restituzione finale aperta alle famiglie

Summer Choir, una settimana di musica per bambini con la Corale Città di Cuneo

A conclusione delle vacanze e in attesa della ripresa delle attività curricolari del coro di voci bianche “Le Semicrome”, la Società Corale Città di Cuneo, propone anche quest'anno il SUMMER CHOIR, cinque giorni di full immersion nel canto e nella musica.

Il campus estivo, dedicato a bambine e bambini dai 6 ai 13 anni, si terrà quest'anno da lunedì 7 a venerdì 11 settembre, presso la sede dell'Associazione, in via Santo Stefano da Cuneo n. 9, presso l'ex scuola materna Fillia.

L'attività si svolgerà in due slot orari dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, all'interno dei quali l'attività corale, che costituisce il fulcro dell'intero percorso, sarà affiancata da laboratori ludico-musicali ed esperienze sensoriali guidate da personale esperto.
Tra le 12.00 e le 14.00 i bambini potranno consumare il pranzo al sacco ed usufruire di un momento di gioco libero nei locali e nel giardino dell'associazione, oppure potranno tornare a casa e rientrare all'avvio delle attività pomeridiane.

A conclusione del laboratorio è previsto un momento di restituzione alle famiglie in cui verrà presentato il percorso svolto nel corso della settimana.

Per qualsiasi informazione, scrivere a coralecittacuneo@gmail.com

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