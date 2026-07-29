Buio a Bra, blackout notturno nel centro della città

Un esteso blackout ha interessato la città di Bra intorno alla mezzanotte di ieri, 28 luglio, precipitando nel buio un ampio settore urbano tra via Vittorio Emanuele II, via Principi di Piemonte e il pieno centro.

Al di là dei disagi e dello spavento iniziale, il problema che ha coinvolto la rete pubblica e spento totalmente i lampioni è stato risolto in tempi brevi, evitando rischi per gli automobilisti ed i pedoni in transito.

Come già successo anche in altre città, incidenti come questo possono capitare, spesso determinati dalle temperature elevate che caratterizzano la stagione estiva.