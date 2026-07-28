Incendio di sterpaglie a Prunetto: fiamme domate prima dell'espansione

Un incendio di sterpaglie si è verificato nel territorio di Prunetto, dove le fiamme hanno interessato un'area di vegetazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Garessio e i volontari Aib di Cortemilia, che hanno operato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona.

L'intervento delle squadre ha consentito di contenere l'incendio, evitando che si estendesse alle aree vicine. Complessivamente sono andati bruciati circa mezzo ettaro di sterpaglie.

Non si registrano persone coinvolte. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state completate le attività di bonifica dell'area.