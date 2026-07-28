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Cronaca | 28 luglio 2026, 20:17

Incendio di sterpaglie a Prunetto: fiamme domate prima dell'espansione

Intervento dei Vigili del fuoco volontari di Garessio e dei volontari Aib di Cortemilia. Bruciato circa mezzo ettaro di vegetazione, nessuna persona coinvolta

Immagine archivio

Immagine archivio

Un incendio di sterpaglie si è verificato nel territorio di Prunetto, dove le fiamme hanno interessato un'area di vegetazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Garessio e i volontari Aib di Cortemilia, che hanno operato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona.

L'intervento delle squadre ha consentito di contenere l'incendio, evitando che si estendesse alle aree vicine. Complessivamente sono andati bruciati circa mezzo ettaro di sterpaglie.

Non si registrano persone coinvolte. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state completate le attività di bonifica dell'area.

redazione

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