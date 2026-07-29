A Roccabruna si cerca il tenero micio Baloo

Si chiama Baloo ed è un tenerissimo micio di circa 6 anni: occhi azzurri, il pelo lungo e chiaro con il musetto, le orecchie e la coda grigi. E’ abituato a passeggiare liberamente nella zona vicino alla borgata San Giovanni di Roccabruna, ma da lunedì sera (27 luglio) non torna a casa.



“Non è mai stato fuori tanto a lungo e siamo molto in pensiero per lui - raccontano i proprietari - abbiamo paura possa essere entrato nella cantina/garage/altro di qualcuno che abita nelle borgate vicine e sia rimasto chiuso dentro. Chiediamo cortesemente di passare parola e per chi abita in zona di controllare nelle cantine. Ringraziamo di cuore tutti, con la speranza di ritrovare presto il nostro Baloo”.



Chiunque lo vedesse è pregato di telefonare al 3409344943 o al 3935651607.