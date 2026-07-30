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Cronaca | 30 luglio 2026, 20:11

Scontro tra due auto a Saliceto: due feriti trasportati in ospedale

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata in via dei Fossi. Sul posto i Vigili del fuoco di Ceva e i sanitari del 118

Scontro tra due auto a Saliceto: due feriti trasportati in ospedale

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, giovedì 30 luglio, a Saliceto, dove due automobili si sono scontrate in via dei Fossi.

Per prestare soccorso alle persone coinvolte sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Ceva, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e dei veicoli incidentati, mentre il personale sanitario di Azienda Zero - 118 ha assistito i feriti.

Le persone rimaste coinvolte hanno riportato ferite giudicate non gravi e sono state trasportate in ospedale con codice giallo per gli accertamenti e le cure del caso.

Restano da chiarire le cause dell'incidente, sulle quali sono in corso gli accertamenti di rito.

redazione

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