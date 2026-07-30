Cuneo saluta Davide Ribotta, l’ultimo abbraccio dopo la tragedia in montagna

Sarà celebrato sabato 1° agosto alle 14.30, nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria, il funerale di Davide Ribotta, scomparso martedì 28 luglio a seguito di un tragico incidente in montagna avvenuto in alta valle Gesso.

Ribotta, nato nel 1964, lascia la moglie Nadia Actis, docente nelle scuole superiori di Cuneo, e i tre figli Rachele, Samuele e Matteo. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione nella comunità, dove era conosciuto non solo per la sua attività professionale, ma anche per il suo costante impegno nel volontariato.

Bancario e informatico, Davide Ribotta aveva infatti dedicato molto del suo tempo alle attività della comunità parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, diventando una presenza preziosa nel mondo del volontariato cattolico.

In attesa delle esequie, il rosario in suo suffragio sarà recitato venerdì 31 luglio alle 17.30 nella stessa chiesa del Cuore Immacolato. Al termine del rito funebre, la salma sarà tumulata nel cimitero di Madonna dell’Olmo.

Accanto alla moglie e ai figli, lo ricordano i fratelli Carlo, Pietro ed Emanuele, le sorelle Ester, Susanna e Paola, insieme ai tanti amici e conoscenti che in questi giorni hanno manifestato vicinanza alla famiglia.