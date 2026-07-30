Scopri l'area camper a Roaschia, nel cuore della Valle Gesso

Quando il caldo della pianura e delle città diventa pesante, la montagna resta una delle soluzioni più semplici e più belle. Non serve per forza organizzare grandi viaggi o andare lontano: Roaschia (Cuneo) offre un angolo fresco e accogliente nel cuore della Valle Gesso, ideale per chi vuole staccare qualche giorno e ritrovare un po’ di tranquillità.

Qui si trova un’area camper e tende pensata per famiglie, escursionisti, camperisti e per tutti quelli che amano la vita all’aria aperta. Non è un semplice parcheggio, ma una vera area attrezzata dove fermarsi, riposare, dormire al fresco e partire alla scoperta del territorio.

Le piazzole ombreggiate, la possibilità di sostare con camper o tenda e la posizione strategica rendono Roaschia una meta perfetta per chi arriva dalla pianura o dalla città e cerca una pausa dall’afa, dal traffico e dai ritmi sempre pieni della settimana.

Da qui si può partire per passeggiate, escursioni e giornate nella natura, sia nel territorio di Roaschia sia verso le località vicine della valle (Entracque e Valdieri). È un punto di appoggio comodo per chi vuole camminare, scoprire borgate, sentieri, boschi e paesaggi montani, godendosi temperature più piacevoli rispetto alla pianura.

L’area è adatta anche a chi cerca una vacanza semplice, fatta di cose essenziali: una piazzola all’ombra, una notte fresca, il silenzio della montagna, una camminata al mattino e magari una cena tranquilla dopo una giornata passata all’aperto. Per chi vive in città, spesso sono proprio queste le cose che fanno la differenza.

La gestione è affidata alla cooperativa Montagne del Mare, realtà con sede a Entracque che dal 2013 opera sul territorio della Valle Gesso. La cooperativa è nata con l’obiettivo di gestire strutture informative e di visita legate al Parco Naturale delle Alpi Marittime e nel tempo ha ampliato le proprie attività, costruendo collaborazioni e competenze al servizio dell’accoglienza turistica e ambientale.

Montagne del Mare è una realtà molto legata al territorio e conosciuta anche per la gestione di luoghi e servizi turistici della valle, tra cui le Grotte del Bandito e altre esperienze di visita. Un lavoro che non riguarda solo la gestione dei singoli spazi, ma una visione più ampia: mettere in rete le diverse opportunità della Valle Gesso, valorizzando ambiente, accoglienza, turismo lento e collaborazione tra le realtà locali.

Le tariffe dell'area camper sono semplici e accessibili: il parcheggio auto giornaliero costa 4 euro, ridotto a 3 euro dopo le 14. Per i camper sono previste formule da 20 euro per una notte, 35 euro per due notti e 45 euro per tre notti, con 15 euro per ogni giorno aggiuntivo. Per le tende, la piazzola costa 7 euro per una notte, con 2,50 euro per ogni accompagnatore a notte.

Il pagamento può essere effettuato in reception con contanti, SumUp o Satispay. Per informazioni è possibile contattare Montagne del Mare all’indirizzo info@montagnedelmare.it oppure al numero 0171 1740052.