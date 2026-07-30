SportivaMente torna a Busto Arsizio dal 9 all'11 settembre

Busto Arsizio si prepara ad accogliere una nuova edizione di SportivaMente – Il Festival dei Libri Sportivi, appuntamento che unisce sport, cultura e divulgazione, in programma dal 9 all’11 settembre.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è promossa dall’Associazione Culturale Territori, in collaborazione con il Gruppo Editoriale More News e con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e del Panathlon Club La Malpensa.

Giunto alla sua quinta edizione, il Festival conferma la propria vocazione di luogo di incontro tra lettori, atleti, autori e appassionati, con l’obiettivo di raccontare lo sport non solo come competizione, ma anche come esperienza educativa e sociale. Anche quest’anno la manifestazione punterà a valorizzare il legame tra il mondo del libro e quello delle discipline sportive, con ospiti e momenti di approfondimento pensati per un pubblico ampio e trasversale.

"Sosteniamo anche quest'anno con grande convinzione la nuova edizione di “SportivaMente”, festival dei libri sportivi, trasversale tra sport e cultura, che promuove un nuovo approccio allo sport e, nel contempo, concorre alla valorizzazione dei libri e della lettura”. - Sottolineano l'importanza dell'iniziativa gli assessori Luca Folegani, vicesindaco con deleghe allo Sport e alla Rigenerazione Urbana, e Manuela Maffioli, assessore alla Cultura e all'Identità - “Una formula innovativa e vincente, proposta dall’Associazione Culturale Territori, che prevede anche incontri e chiacchierate con grandi campioni e occasioni speciali per le nostre associazioni sportive. Il tutto nelle nostre piazze, ad animare questa grande agorà cultural-sportiva che è la nostra Busto"

La rassegna si inserisce nel percorso con cui la città sta consolidando la propria immagine di centro attento alla cultura sportiva e alla partecipazione delle nuove generazioni. Il Festival sarà sostenuto anche in questa edizione da partner locali e nazionali, tra cui Concessionaria Paglini e Società Ciclistica Alfredo Binda.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale.