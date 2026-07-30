Govone, il direttivo della “Collina degli elfi” si rinnova: Mauro Drocco è il nuovo presidente

Il 23 luglio, durante la consueta assemblea dei soci, è stato eletto il nuovo direttivo dell’associazione “Collina degli elfi” che a sua volta ha nominato come presidente Mauro Drocco. Drocco, già volontario dal 2015, succede a Manuela Olmo.

Manuela Olmo aveva già contribuito alla crescita del progetto e al consolidamento delle attività dedicate ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie dopo l’esperienza oncologica.

Il nuovo Consiglio Direttivo, quindi, è ora formato dal nuovo presidente Mauro Drocco, dal vicepresidente Renato Ughetto, dal segretario Gabriele Bignante e dai consiglieri Silvana Brignolo, Rossana Forno, Manuela Olmo e Marina Piazzo.

“Assumo la presidenza della Collina degli Elfi con un profondo senso di responsabilità. Raccolgo un testimone importante e desidero innanzitutto ringraziare la presidente uscente Manuela Olmo per il lavoro svolto, la dedizione e la visione con cui ha guidato l'associazione, contribuendo a farla crescere e a renderla un punto di riferimento per tante famiglie - afferma il nuovo presidente, prima di procedere ai ringraziamenti - Un ringraziamento va anche al Consiglio Direttivo, al Comitato Scientifico, ai soci che da anni sostengono la nostra realtà e ai nuovi membri che hanno scelto di mettersi in gioco. La forza della Collina degli Elfi è sempre stata nelle persone: volontari, professionisti, sostenitori e amici che ogni giorno trasformano valori e impegno in azioni concrete”.

(In foto Mauro Drocco, neo presidente della "Collina degli Elfi")

Il suo discorso prende presto una piega programmatica, rivolta al futuro.

“Continueremo a portare avanti il percorso costruito in questi anni, valorizzando quanto è stato realizzato e affrontando le nuove sfide con lo stesso spirito di collaborazione e attenzione che ha sempre contraddistinto la nostra associazione - continua Mauro Drocco - La nostra missione resta immutata: essere accanto ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie nel percorso successivo alla malattia oncologica, offrendo un luogo dove ritrovare serenità e fiducia nel futuro. Sono convinto che, insieme al Direttivo e a tutta la comunità della Collina degli Elfi, sapremo continuare a far crescere questo progetto, mantenendo al centro le persone e i valori che da sempre ci guidano".

Durante il passaggio del testimone, Manuela Olmo ringrazia tutte le persone che hanno condiviso con lei il percorso alla guida dell’associazione.

“Il mio percorso come presidente giunge al termine ed è stato un onore e un privilegio guidare questa grande famiglia. - dichiara la presidente uscente - Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno condiviso con me questa responsabilità: dai membri del Consiglio, al Comitato Scientifico, allo staff e a tutti i volontari che, con impegno quotidiano, rendono possibile la magia della nostra missione, continuando a garantire alle famiglie un luogo sicuro di accoglienza e spensieratezza. Ogni sorriso restituito, ogni momento di serenità donato è stato il frutto di un grande lavoro di squadra. A chi prende oggi la guida va il mio miglior augurio di buon lavoro. Il viaggio della Collina continua”.



