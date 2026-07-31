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Attualità | 31 luglio 2026, 13:47

Addio a Maria Giorgetti, mamma del presidente del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese

Aveva 90 anni. Il cordoglio a Giancarlo Arneodo: “Ci stringiamo con affetto attorno alla famiglia Arneodo in questo momento di dolore”. Domani alle 10 i funerali nella parrocchia di San Pietro del Gallo

Addio a Maria Giorgetti, mamma del presidente del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese

È mancata all’età di 90 anni Maria Giorgetti, vedova Arneodo, mamma di Giancarlo Arneodo, presidente del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.

Immediato il cordoglio suscitato nell'ente, che ha voluto esprimere la propria vicinanza al presidente e alla sua famiglia per la loro perdita.

Con grande tristezza, esprimiamo a nome di tutti i Sindaci, dei consiglieri di amministrazione attuali e passati e di tutti i dipendenti, le nostre più sincere condoglianze al Presidente del Consorzio Giancarlo Arneodo per la perdita della sua mamma. Ci stringiamo con affetto attorno alla famiglia Arneodo in questo momento di dolore”.

Maria Giorgetti lascia i figli Mariagrazia, don Tonino e Giancarlo, con Cristina e l’amato Gabriele, il fratello Giuseppe, la sorella Caterina, il cognato Giovanni, nipoti e parenti tutti.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, venerdì 31 luglio, alle 20.30, presso l’abitazione di via del Bosco 61 a San Pietro del Gallo.

Saranno celebrati domani, sabato 1 agosto alle 10, i funerali nella chiesa parrocchiale di San Pietro del Gallo, con partenza dall’abitazione. Seguirà la tumulazione nel cimitero locale.

La famiglia ha espresso la volontà di evitare omaggi floreali a favore di opere di bene.

Sara Aschero

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