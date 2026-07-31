Cervere: annunciate nuove opere pubbliche durante l’ultimo consiglio comunale

Durante l'ultimo consiglio comuna di Cervere, svoltosi lo scorso 21 luglio, il sindaco Corrado Marchisio e gli amministratori hanno posto in evidenza una variazione di bilancio significativa, che verrà adottata per assestare gli equilibri generali di previsione 2026-2028.

Tra i temi che emergono in termini di azioni strategiche la riqualificazione di spazi pubblici con la realizzazione di nuovi piazzali, l’adeguamento degli impianti di videosorveglianza e le manutenzioni straordinarie sulla viabilità locale e altri interventi che mirano a salvaguardare le casse con azioni sia in entrata, sia in uscita.

Entriamo più nel dettaglio. Preme specificare innanzitutto la situazione di equilibrio di bilancio, dove non risultano sussistere, allo stato attuale, dei debiti. Pertanto, come recita il relativo documento approvato in sala di Consiglio, “sulla base delle verifiche effettuate non occorre adottare misure necessarie al ripristino del pareggio di bilancio”.

Per quanto riguarda invece la variazione numero 2 al bilancio previsionale 2026-2028, sono molte le voci tra incassi e spese. Segnaliamo le più evidenti.

L’ importo complessivo pari a 51.507,33 euro verrà ad esempio interamente utilizzato per integrare le spese per l’assistenza all’autonomia per l’anno 2026, che riguardano nello specifico il supporto scolastico agli alunni che presentano alcune disabilità. Si prevede inoltre un incasso di 2856 euro destinato in parte a compensare il personale dipendente addetto ai censimenti Istat e in parte i rilevatori incaricati.

Da sottolineare anche un contributo per il finanziamento dei centri estivi pari a quasi 3.220 euro.

Nel 2020 ricordiamo poi che al Comune di Cervere era stato assegnato un contributo di 51mila euro destinato alla progettazione dei lavori, successivamente realizzati, sull’importante canale irriguo di coltivazione del Naviglio. Il contributo è però stato utilizzato solo parzialmente, per un importo di 17.127,96 euro. La quota non utilizzata è stata accantonata nell'avanzo vincolato e sarà poi rimborsata al Ministero.

Le maggiori entrate, inoltre, saranno destinate alla copertura dei maggiori costi di energia e gas per 12.454 euro e per retribuire il personale per 14.930 euro.

Importanti saranno inoltre le manutenzioni straordinarie a strade e verde pubblico per le quali saranno stanziati 11.500 euro. 4.000 euro saranno utili per incrementare i servizi del doposcuola e nido. 7.000 euro sarà la spesa per l’organizzazione di feste e fiere. I contributi straordinari elargiti alle associazioni ammontano a 1.100 euro, 1000 invece le spese per il trasporto scolastico.

Passando alle spese straordinarie, è prevista l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato per finanziare la sostituzione delle postazioni informatiche obsolete degli uffici comunali, per una spesa complessiva stimata in 6.500 euro.

100mila euro, coperto per il 30% tramite un contributo statale saranno impiegate per le spese di implementazione e adeguamento dell’impianto di videosorveglianza.

L'amministrazione comunale ha inoltre partecipato al bando regionale per l'assegnazione di contributi per la riqualificazione, realizzazione e allestimento di aree, spazi e percorsi attrezzati per la pratica dell'attività sportiva di base. La candidatura riguarda un progetto di riqualificazione del parco giochi di via IV Novembre, che vedrà la realizzazione di uno spazio attrezzato per attività sportive e motorie all'aperto da parte della cittadinanza.

L'importo complessivo dell'intervento è pari a 75mila euro, finanziato per l'80% dalla Regione e per il restante 20% tramite un avanzo di amministrazione accantonato.

Tra gli interventi di investimento ancora 15.150 euro per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale; 5.500 per gli interventi di manutenzione straordinaria del centro anziani; 6.350 euro per vari interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare comunale.

Con l’utilizzo di un avanzo di amministrazione libero, per complessivi 165.600 euro, si realizzeranno infine con 10mila euro un nuovo piazzale presso la bocciofila comunale; 3.100 euro saranno necessari per la realizzazione di un'isola salvagente - dosso in via Beato Bartolomeo; 20mila per la realizzazione di una piattaforma rialzata alla scuola secondaria di primo grado per mettere in sicurezza l'uscita degli alunni; 15mila per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale.

115mila euro saranno utilizzati per la realizzazione di un nuovo piazzale al soggiorno Anziani e 2.500 per l'acquisto di arredi destinati alla scuola secondaria di primo grado.