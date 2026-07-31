Borgo San Dalmazzo in lutto per Giuseppe Bonatto, il “Pitin”

Si è spento questa notte, all’età di 77 anni, Giuseppe Bonatto, per tutti a Borgo San Dalmazzo conosciuto come “Pitin”. Medico di famiglia per molti anni, è stato una figura profondamente legata alla comunità borgarina, che oggi lo ricorda con affetto e riconoscenza.

A unirsi al cordoglio per la scomparsa sono anche la sindaca, la Giunta e il Consiglio comunale di Borgo San Dalmazzo, che lo ricordano come un “medico di famiglia che, con professionalità, dedizione e umanità ha rappresentato per tanti anni un prezioso punto di riferimento per la comunità borgarina”.



La prima cittadina Roberta Robbione ha poi ancora aggiunto: "La sua storia parla per lui.

È stato un uomo che ha difeso le sue idee di libertà e democrazia, in Argentina è stato torturato per questo. Eppure ha mantenuto sempre la schiena dritta e non ha abdicato ai suoi valori.

Avrebbe potuto rivendicare vendetta e invece ha lavorato per il bene. Aveva in lui un coraggio intimo che lo faceva andare oltre il male.

Era molto franco, un attento osservatore, capace di ascoltare e di dare consigli con il suo spirito acuto e ironico.

Mai domo nel promuovere le sue battaglie per la tutela dei diritti alla cura e della sanità pubblica, in prima linea con la Asssociazione Alice, a portare la sua esperienza di medico e di persona profondamente segnata dalla malattia.

Appassionato e cultore della buona politica, quella che si mette a servizio della città. Un grande esempio positivo per la nostra comunità".

Di origini argentine una volta trasferito a Borgo San Dalmazzo si è presto integrato diventando un riferimento importante per i suoi pazienti e per chi lo ha conosciuto. La sua storia professionale e personale è stata segnata nel 1993 da un ictus, che lo costrinse a interrompere l’attività di medico. Da quell’esperienza nacque però un nuovo impegno, rivolto alle persone che, come lui, si trovavano ad affrontare le conseguenze della malattia.

Nel 2004, insieme alla moglie Graziella Alciati e ad alcuni amici, Bonatto diede vita ad A.L.I.Ce Cuneo, l’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale, con l’obiettivo di promuovere prevenzione e informazione, ma anche offrire vicinanza, sostegno e occasioni di inclusione alle persone colpite da ictus e alle loro famiglie.

Bonatto ne fu il primo presidente, diventandone poi presidente onorario dal 2009. Anche dopo aver lasciato la guida dell’associazione continuò a partecipare attivamente alle iniziative. Nel tempo A.L.I.Ce Cuneo ha ampliato la propria presenza sul territorio, con sezioni operative anche nelle zone di Fossano-Savigliano-Saluzzo e Alba-Bra-Langhe e Roero. Tra le attività nate nell’ambito dell’associazione c’è anche il Coro degli Afasici.

Prima dell’ictus e del conseguente ritiro dall’attività professionale, Bonatto aveva inoltre vissuto un’esperienza in politica locale, entrando in Consiglio comunale e mettendosi a disposizione della città anche in questo ambito.

A ricordarlo oggi è dunque una comunità che ha conosciuto il medico, l’amministratore e soprattutto l’uomo capace di trasformare una difficile esperienza personale in un impegno concreto a favore degli altri.

Bonatto lascia la moglie Graziella, il figlio Enrico con Chiara, la sorella Pilar, oltre ai familiari e agli amici italiani e argentini.

Il caro “Pitin” sarà portato lunedì 3 agosto alle 9 nella sala consiliare del Comune di Borgo San Dalmazzo, dove alle 10 sarà rivolto l’ultimo saluto. Seguirà l’accompagnamento al Tempio Crematorio di Magliano Alpi. Per espressa volontà del defunto, non fiori ma eventuali offerte saranno devolute all’Associazione Lotta Ictus Cerebrale A.L.I.Ce Cuneo Odv.