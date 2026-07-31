Canile municipale di Cuneo: affidata alla Lida la gestione della struttura fino al 2029

Si formalizza l'affidamento del canile municipale di Cuneo, la cui gestione resta saldamente nelle mani della Lida (Lega Italiana dei Diritti dell’Animale) - Sezione Comunale. La procedura comparativa pubblica avviata dal Comune per la selezione del nuovo gestore nel triennio 2026-2029 si è chiusa, come avevamo annunciato, con la presentazione di una sola candidatura, confermando la volontà dell'associazione uscente di proseguire l'attività finora svolta.

L'iter amministrativo ha raggiunto il suo passaggio decisivo il 28 luglio scorso con l'approvazione della Determinazione Dirigenziale n. 1573 del Settore Polizia Locale, firmata dal Comandante Davide Giulio Bernardi. La commissione giudicatrice ha valutato la proposta tecnica avanzata dalla Lida assegnandole un punteggio complessivo di 83 centesimi, ampiamente superiore alla soglia minima di 60 punti richiesta dal bando. A seguito delle verifiche di rito sui requisiti di legge, il Comune ha così sancito la stipula della nuova convenzione, la cui decorrenza operativa è fissata dal 1° agosto 2026 al 30 giugno 2029.

Il provvedimento mette fine alla fase transitoria predisposta nelle settimane precedenti dall'amministrazione comunale. Per assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale ed evitare interruzioni alla scadenza della precedente intesa lo scorso 30 giugno, la Giunta aveva infatti disposto una proroga tecnica della gestione uscente fino al 31 luglio 2026, con un impegno economico provvisorio di 3.500 euro.

Sotto l'aspetto economico, in linea con quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore per le organizzazioni di volontariato, l'accordo non prevede alcun compenso a profitto dell'ente gestore, ma unicamente il rimborso delle spese vive sostenute e rendicontate. Le risorse stanziate dal Comune ammontano complessivamente a 122.500 euro distribuiti sul triennio: si tratta di 17.500 euro per la frazione del 2026 a partire dal 1° agosto, di due annualità da 42.000 euro per il 2027 e il 2028, e di 21.000 euro dedicati al primo semestre del 2029.

Situato in via Torino 78 a Madonna dell'Olmo, il canile municipale costituisce un presidio fondamentale per l'intero ambito dell'Asl Cn1. Il complesso è suddiviso in un canile sanitario, riservato alla prima accoglienza e ai controlli veterinari sui cani recuperati sul territorio, e in un canile rifugio destinato alla permanenza in vista delle adozioni. La struttura ha una capacità massima di 64 posti e conta sull'operato costante di oltre venti volontari che garantiscono accudimento, pulizia e percorsi riabilitativi. Parallelamente alla custodia, la Lida affianca un'intensa attività di promozione sociale attraverso campagne di sensibilizzazione, porte aperte ed eventi diffusi sui canali di comunicazione per incentivare le adozioni responsabili.

A prendersi cura degli animali sono oltre venti volontari, impegnati ogni giorno nelle attività di pulizia, alimentazione, assistenza e benessere dei cani, con un'attenzione particolare al percorso che li accompagna verso una nuova famiglia.