Liliana Segre è cittadina onoraria di Bra

Nel pomeriggio di giovedì 30 luglio 2026 è tornato a riunirsi il Consiglio comunale di Bra. Nutrito l'ordine del giorno della seduta, che si è aperto con la discussione dell'interrogazione con cui il consigliere Carlo Patria chiedeva se il Comune fosse stato interpellato dai vertici della Fondazione Crc circa l'opportunità dell'ingresso dell'Ente nella nuova compagine societaria del quotidiano La Stampa. Nel testo, inoltre, il consigliere di minoranza chiedeva che il presidente della fondazione Mauro Gola venisse invitato in una Conferenza capigruppo per illustrare le ragioni di tale operazione.

Successivamente l'assemblea ha approvato all'unanimità una proposta di mozione della maggioranza consigliare con cui si chiede all'Amministrazione comunale di sollecitare la Regione Piemonte e, per il suo tramite, il Parlamento e il Governo, ad adottare misure normative di semplificazione per l'organizzazione di eventi di piccole dimensioni. Gli attuali adempimenti normativi risultano infatti molto complessi, onerosi e sproporzionati rispetto alla reale dimensione degli eventi, evidenziano i firmatari della mozione.

La seduta ha visto poi il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. "Un atto", ha commentato il presidente del consiglio Fabio Bailo, "con cui intendiamo esprimere riconoscimento e gratitudine per quanto fatto dalla senatrice Segre, monumento vivente della Shoah".

Liliana Segre, nata a Milano il 10 settembre 1930, senatrice a vita dal 2018, presidente della della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza oltre che componente di altre commissioni parlamentari permanenti, è stata testimone diretta delle persecuzioni razziali e della deportazione nei campi di concentramento nazisti.

Il 30 gennaio 1944, a soli 13 anni, venne deportata nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Venne subito separata dal padre, che non rivide mai più. Pochi giorni dopo anche i suoi nonni paterni furono arrestati e deportati ad Auschwitz, per essere uccisi nelle camere a gas il giorno dell'arrivo. Il 1° maggio del 1945 venne liberata quando l'Armata rossa entrò nel campo di Ravensbruk dove era stata trasferita.

Negli ultimi trent'anni ha dedicato gran parte delle proprie energie all'impegno civile della testimonianza, raccontando la propria esperienza sempre senza odio né senso di vendetta. Sie è fatta promotrice di una straordinaria campagna contro l'indifferenza, contro la violenza e contro il razzismo, in tutte le sue forme e in tutte le sue articolazioni.

La massima assemblea cittadina ha votato il riconoscimento della cittadinanza onoraria all'unanimità.

Consenso unanime anche per le due successive delibere in esame: il nuovo statuto della Consulta per la parità uomo donna, che aggiorna la struttura dell'organismo creato nel 2002 alle novità normative di questi anni e che ne modifica la composizione introducendo (al pari delle altre commissioni comunali) nuovi rappresentanti delle forze consiliari, e il nuovo Piano di protezione civile. Il documento, che sostituisce un precedente piano datato 2009, rappresenta uno strumento essenziale per preparasi alle diverse possibili emergenze, delineando le procedure operative e i modelli di intervento.

A chiudere la seduta la discussione dei temi economici, ovvero l'analisi degli equilibri di bilancio e l'Assestamento del bilancio di previsione 2026. Delibere che sono passate a maggioranza e con il voto contrario della minoranza.

Sotto il profilo contabile, l'ultima variazione al bilancio di previsione 2026-28 fa registrare l'ingresso di numerosi contributi, tra cui il contributo regionale per Agenzia sociale per la locazione da 110 mila euro, il contributo regionale per il rafforzamento centri per la famiglia da 51 mila euro, il contributo ministeriale per centri estivi da 38 mila euro e i 45 mila euro della Fondazione CRT per la manifestazione Bra's. Si registrano poi minori spese per il personale per complessivi 131.750 euro.

Sono stati inoltre nominati i revisori dei conti comunali per il prossimo triennio. Si tratta dei dottori commercialisti Giuseppe Romanisio, confermato nel ruolo di presidente, Riccardo Ragazzoni di Sand'Orico e Roberto Germanetti. In avvio di seduta è stato invece congedato il collegio uscente composto, oltre che dal dott. Romanisio, dai commercialisti torinesi Luigi Pirrera e Stefano Deola.

È possibile rivedere integralmente la seduta sul portale bra.consiglicloud.it e sul canale You Tube del Comune di Bra.