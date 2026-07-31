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"Liberi Subito", a Cuneo prosegue la raccolta firme per la proposta di legge sul fine vita
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Attualità | 31 luglio 2026, 13:10

Bra, modifiche temporanee alla viabilità in via Cavour

Sono previsti lavori per la realizzazione di nuovo allaccio alla rete acquedotto e fognatura comunali

Bra, modifiche temporanee alla viabilità in via Cavour

A Bra per lavori di realizzazione di nuovo allaccio alla rete acquedotto e fognatura comunali, dalle ore 8 di mercoledì 5 agosto e fino alle ore 18 del giorno successivo, 6 agosto, è istituito divieto di transito veicolare e pedonale in via Camillo Benso di Cavour c/o civico 45 e area circostante.

I residenti del tratto di via Cavour tra via Principi di Piemonte e piazza Carlo Alberto potranno circolare con i propri veicoli , in caso di necessità e urgenza e con le dovute cautele, solo per accedere ai luoghi privati e di sosta. (ord. 340/26). (em)

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