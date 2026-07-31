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Cronaca | 31 luglio 2026, 14:30

Incendio boschivo a Peveragno, fiamme nell’area di Mombrisone

L’allarme è scattato intorno alle 13.30 di oggi nei pressi del castello. Situazione sotto controllo grazie all’intervento dei vigili del fuoco e dei volontari Aib, operazioni ancora in corso

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Un incendio boschivo è divampato oggi, venerdì 31 luglio, a Peveragno, nell’area di Mombrisone, nei pressi del castello.

L’allarme è scattato intorno alle 13.30, lanciato dagli stessi volontari dell’associazione Anti Incendi Boschivi (Aib) che hanno notato il fumo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Cuneo e Morozzo, affiancate da nove volontari Aib della zona.

Le operazioni di intervento e messa in sicurezza sono tuttora in corso. La situazione risulta sotto controllo e al momento non si segnalano particolari criticità. Stanno proseguendo le attività per circoscrivere definitivamente il rogo e procedere alla bonifica dell’area interessata.

Redazione

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