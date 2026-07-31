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Cronaca | 31 luglio 2026, 08:22

Tragedia a Bagnolo Piemonte, donna muore in un incidente in scooter

Nella serata di ieri la 62enne di Villafranca Piemonte stava scendendo da Montoso con il marito quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è caduto. L’uomo, 66 anni, è stato trasportato in codice rosso al Cto di Torino

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Ancora una tragedia sulle strade del Cuneese. Ieri sera, intorno alle 20.30, un incidente autonomo in via Cave, a Bagnolo Piemonte, è costato la vita a Paola Prina, classe 1964, 62 anni, residente a Villafranca Piemonte.

La donna viaggiava su uno scooter insieme al marito, classe 1960, mentre i due stavano scendendo dalla frazione Montoso verso il paese. Per cause ancora in fase di accertamento, il marito avrebbe perso il controllo del mezzo: entrambi sono caduti rovinosamente a terra, riportando lesioni molto gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri di Revello e Bagnolo Piemonte. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la donna non è stato possibile fare nulla e i sanitari hanno dovuto constatarne il decesso.

Il marito, anch’egli rimasto gravemente ferito nella caduta, è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Cto di Torino.

Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli o persone. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della caduta.

Sara Aschero

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