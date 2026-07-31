Domani a Roccavione la prima "Notte del Guardiano": ultimi posti disponibili per la cena a San Sudario

È tutto pronto a Roccavione per la prima edizione della "Notte del Guardiano", in programma domani, sabato 1° agosto, con un pomeriggio e una serata dedicati alla scoperta del paese, alla musica, all'artigianato e ai sapori del territorio.

La manifestazione prenderà il via alle ore 17.00, quando le vie del centro si animeranno con i mercatini degli hobbisti, dei creativi e degli artigiani. I locali del paese resteranno aperti per accogliere residenti e visitatori e contribuire all'atmosfera di festa.

Dalle ore 20.00 la manifestazione si sposterà nella suggestiva cornice di San Sudario, sulla Rocca di Roccavione, dove la musica dal vivo accompagnerà l'intera serata. A esibirsi sarà il gruppo ThaSong, con un repertorio coinvolgente pensato per far vivere al pubblico una notte speciale tra musica, panorama, buon cibo e vino.

Grande attesa anche per la cena con degustazione di vini, organizzata dalla Piola d'Roucavioun insieme all'Enoteca Tannino: una serata tra profumi e sapori, nella cornice unica della Rocca.

Per la cena, al costo di 38 euro con vini inclusi, sono rimasti solamente gli ultimi posti disponibili. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata telefonando quanto prima al numero: 352 008 2247

La "Notte del Guardiano" nasce dalla collaborazione tra Comune di Roccavione, Pro Loco e Amici della Ruà, con il coinvolgimento delle attività e delle realtà locali, per offrire un'occasione speciale di incontro e valorizzare il centro, la Rocca e uno dei luoghi più suggestivi di Roccavione.