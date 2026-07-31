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Marco Pozza a Chiusa di Pesio per presentare "Il miele e le cipolle"
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Eventi | 31 luglio 2026, 13:13

Envie celebra i santi patroni con tre giorni di festa: musica, cene e divertimento in piazza

Dal 7 al 9 agosto il debutto organizzativo degli "Amiss d'le feste" con un ricco programma di appuntamenti enogastronomici, dj set, ballo liscio e luna park per tutte le età

La chiesa parrocchiale dedicata ai santi patroni Marcellino, Pietro ed Erasmo

La chiesa parrocchiale dedicata ai santi patroni Marcellino, Pietro ed Erasmo

La festa patronale di Envie si prepara a rinnovare una tradizione profondamente radicata nella storia e nell'identità del paese. Da venerdì 7 a domenica 9 agosto la comunità renderà omaggio ai santi patroni Marcellino, Pietro ed Erasmo con un ricco calendario di iniziative che uniscono musica, gastronomia, intrattenimento e momenti di aggregazione.

A curare l'organizzazione è la nuova associazione "Amiss d'le feste", presieduta da Giacomo Miretti e affiancata da un gruppo di soci, volontari e collaboratori impegnati a mantenere vive le tradizioni popolari e a coinvolgere l'intero paese nella realizzazione della patronale. Il nuovo sodalizio ha allestito un programma pensato per tutte le età, nell'ambito della consolidata tradizione enviese, con serate a tema, spettacoli musicali e il luna park che accompagnerà la manifestazione per tutta la durata della festa.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 7 agosto, alle 20, in piazza Don Bosio, con la Cena in Bianco. La serata sarà animata dal dj set di Luca Isoardi e Mattia Collino. La quota di partecipazione è di 18 euro, con prenotazione obbligatoria entro mercoledì 5 agosto presso la Tabaccheria Ferrero oppure via WhatsApp al numero 393-4975794, con una caparra di 5 euro.

Sabato 8 agosto, sempre alle 20 in piazza Don Bosio, sarà la volta della "Sina dj'Amiss", accompagnata da buon cibo e dall'animazione musicale di Dj Roxi e Dj Audi a partire dalle 22. A mezzanotte è prevista una spaghettata gratuita per tutti i partecipanti. La quota di partecipazione è di 20 euro, con prenotazione entro giovedì 6 agosto e caparra di 5 euro.

La manifestazione si concluderà domenica 9 agosto, ancora in piazza Don Bosio dalle 20, con una cena a base di paella seguita da una serata di ballo liscio sulle note di Mauro Maurino. La partecipazione ha un costo di 23 euro, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 7 agosto e versamento di una caparra di 5 euro presso la tabaccheria Ferrero o tramite il numero whatsapp 393-4975794.

Per tutta la durata della patronale sarà inoltre attivo il servizio bar e fast food, a completare un'offerta che punta a richiamare famiglie, giovani e visitatori per vivere insieme uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate enviese.


 

Anna Maria Parola

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