Envie celebra i santi patroni con tre giorni di festa: musica, cene e divertimento in piazza

La festa patronale di Envie si prepara a rinnovare una tradizione profondamente radicata nella storia e nell'identità del paese. Da venerdì 7 a domenica 9 agosto la comunità renderà omaggio ai santi patroni Marcellino, Pietro ed Erasmo con un ricco calendario di iniziative che uniscono musica, gastronomia, intrattenimento e momenti di aggregazione.

A curare l'organizzazione è la nuova associazione "Amiss d'le feste", presieduta da Giacomo Miretti e affiancata da un gruppo di soci, volontari e collaboratori impegnati a mantenere vive le tradizioni popolari e a coinvolgere l'intero paese nella realizzazione della patronale. Il nuovo sodalizio ha allestito un programma pensato per tutte le età, nell'ambito della consolidata tradizione enviese, con serate a tema, spettacoli musicali e il luna park che accompagnerà la manifestazione per tutta la durata della festa.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 7 agosto, alle 20, in piazza Don Bosio, con la Cena in Bianco. La serata sarà animata dal dj set di Luca Isoardi e Mattia Collino. La quota di partecipazione è di 18 euro, con prenotazione obbligatoria entro mercoledì 5 agosto presso la Tabaccheria Ferrero oppure via WhatsApp al numero 393-4975794, con una caparra di 5 euro.

Sabato 8 agosto, sempre alle 20 in piazza Don Bosio, sarà la volta della "Sina dj'Amiss", accompagnata da buon cibo e dall'animazione musicale di Dj Roxi e Dj Audi a partire dalle 22. A mezzanotte è prevista una spaghettata gratuita per tutti i partecipanti. La quota di partecipazione è di 20 euro, con prenotazione entro giovedì 6 agosto e caparra di 5 euro.

La manifestazione si concluderà domenica 9 agosto, ancora in piazza Don Bosio dalle 20, con una cena a base di paella seguita da una serata di ballo liscio sulle note di Mauro Maurino. La partecipazione ha un costo di 23 euro, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 7 agosto e versamento di una caparra di 5 euro presso la tabaccheria Ferrero o tramite il numero whatsapp 393-4975794.

Per tutta la durata della patronale sarà inoltre attivo il servizio bar e fast food, a completare un'offerta che punta a richiamare famiglie, giovani e visitatori per vivere insieme uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate enviese.



