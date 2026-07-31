Bilancio regionale, 120 mila euro in più per i piccoli Comuni di Cuneo e Torino

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato un emendamento all'Assestamento di Bilancio che incrementa di 120 mila euro il fondo destinato ai contributi in conto capitale per i Comuni con meno di 5 mila abitanti delle province di Cuneo e Torino. Le risorse serviranno a sostenere gli enti locali nell'adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici.

A darne notizia è Daniele Sobrero, consigliere regionale della Lista Civica Cirio Presidente, primo firmatario dell'emendamento approvato dall'Aula di Palazzo Lascaris.

"Grazie al mio emendamento all'Assestamento di Bilancio, approvato oggi dal Consiglio regionale, è stato possibile incrementare di 120 mila euro il fondo destinato ai contributi per i Comuni con meno di 5 mila abitanti delle province di Cuneo e Torino. Si tratta di un aiuto concreto ai Comuni, ma anche ai cittadini e alle aziende", afferma Sobrero.

Il consigliere sottolinea come gli enti di dimensioni ridotte debbano affrontare adempimenti sempre più complessi, sia per effetto dell'evoluzione della normativa sia in conseguenza di nuovi insediamenti abitativi e produttivi. Un percorso che comporta costi economici e un notevole impegno tecnico e amministrativo.

"Con il progressivo incremento delle normative – spiega Sobrero – gli adeguamenti degli strumenti urbanistici possono rappresentare un onere gravoso per i piccoli Comuni e per le Unioni di Comuni, sia dal punto di vista economico sia sotto il profilo operativo. Basti pensare agli aggiornamenti richiesti dal Piano di Assetto Idrogeologico, indispensabili ma particolarmente impegnativi per amministrazioni con organici limitati".

Secondo il consigliere regionale, l'aumento delle risorse rappresenta un segnale concreto di attenzione nei confronti degli enti locali più piccoli.

"L'incremento del fondo – conclude Sobrero – significa ascoltare le esigenze dei territori e sostenerli nelle difficoltà quotidiane, consentendo ai Comuni di offrire servizi adeguati ai residenti e di creare condizioni favorevoli per attrarre nuove imprese, investimenti e cittadini".