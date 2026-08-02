FARINÉL / L’estate che ci presenta il conto invita a riflettere su quale pianeta lasceremo ai nostri figli

Mi guardo attorno e non riconosco più l’estate. Non è più soltanto la stagione lunga, chiara, paziente, quella che faceva maturare le cose con calma, giorno dopo giorno. Adesso sembra un fiato rovente che entra nelle case, resta sui muri, pesa sulle spalle anche quando il sole è già calato. È un caldo che non finisce, che non concede tregua, che non sembra più un’eccezione ma una nuova normalità, e proprio questo mi fa paura.



Perché non è solo una sensazione. I numeri, ormai, parlano chiaro e parlano forte. Il 2026 è stato indicato da Copernicus come l’anno più caldo mai registrato a livello globale, il primo anno solare con una temperatura media superiore di oltre 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali; in particolare, il valore globale è stato attorno a +1,6 °C. Gli ultimi dieci anni disponibili, dal 2015 al 2024, risultano anche i dieci più caldi della serie storica. Non è un caso, non è una giornata storta del tempo: è una traiettoria. E quando una traiettoria continua a salire, prima o poi bisogna avere il coraggio di chiedersi dove ci sta portando.



Anche l’Europa si sta scaldando più in fretta della media mondiale: secondo la Commissione Europea, dagli anni Ottanta il continente europeo si è riscaldato a una velocità circa doppia rispetto alla media globale. Questo significa più ondate di calore, più notti tropicali, più stress per gli anziani, per chi lavora all’aperto, per chi coltiva, per chi vive in città soffocate dal cemento. Significa anche ghiacciai che arretrano, precipitazioni che cambiano, eventi estremi più frequenti e più duri. E allora capisco che la paura non nasce solo dal termometro: nasce dal vedere un equilibrio che si sposta, stagione dopo stagione, senza chiedere permesso.



La terra, qui attorno, lo dice a modo suo. Non fa discorsi, non scrive comunicati: si spacca. Si apre in crepe, diventa polvere, trattiene poco e perde molto. La siccità è il colore dei campi quando la pioggia non arriva, è il silenzio dei fossi, è la fatica delle vigne, è l’acqua che bisogna contare come una cosa preziosa e fragile. E quando arriva il temporale, spesso non arriva come benedizione, ma come colpo: tanta acqua tutta insieme, troppo in fretta, incapace di entrare nella terra indurita.



Le vigne lo sentono prima di noi. L’uva sembra correre, costretta a maturare in anticipo, come se il calendario fosse stato spinto avanti da una mano invisibile. La vendemmia anticipata non è solo un cambiamento di data: è il segno che i ritmi agricoli stanno cambiando, che la pianta si difende come può, che il lavoro di chi cura la terra deve inseguire un clima sempre meno prevedibile. E dentro quella fretta c’è qualcosa di triste: una festa contadina che rischia di perdere il suo tempo giusto, il suo respiro, la misura antica tra sole, acqua, pazienza e attesa.

Mi chiedo spesso: che mondo stiamo consegnando? E lo dico senza retorica, perché certe domande non hanno bisogno di essere gridate. Basta guardare un campo secco, una vite stressata, un fiume basso, una notte in cui non si riesce a dormire per il caldo. Il cambiamento climatico non è un problema lontano, non è una faccenda per scienziati chiusi nei laboratori o per conferenze internazionali piene di parole difficili. È qui, nel respiro pesante dell’estate, nell’acqua che manca, nei raccolti che cambiano, nel futuro che diventa meno sicuro.



E io, davanti a tutto questo, mi sento piccolo. Impotente. Sento addosso una specie di vergogna e di rabbia: vergogna perché siamo stati avvertiti, rabbia perché troppe volte si è continuato come se niente fosse. Il mondo discute, rinvia, promette, firma accordi, fa dichiarazioni solenni; intanto il caldo aumenta, i ghiacciai si ritirano, i mari si scaldano, le foreste bruciano, le città soffocano. A volte sembra di stare fermi su una riva, a guardare l’acqua che sale, con in mano un secchio troppo piccolo.



Ma forse il punto è proprio questo: non lasciare che il senso di impotenza diventi immobilità. Se il problema è enorme, non significa che il nostro piccolo non conti. Certo, servono decisioni politiche coraggiose, industrie più responsabili, energia pulita, trasporti migliori, agricoltura più resiliente, città con più alberi e meno asfalto. Però anche noi, ogni giorno, scegliamo qualcosa: come ci muoviamo, cosa compriamo, quanta energia sprechiamo, quanto cibo buttiamo, quanta acqua consumiamo, quali parole usiamo per non far passare tutto sotto silenzio.



Nel nostro piccolo possiamo fare cose concrete: usare meno l’auto quando è possibile, camminare, pedalare, prendere i mezzi pubblici o condividere gli spostamenti; ridurre i consumi di energia in casa, abbassare gli sprechi, scegliere apparecchi efficienti e, quando si può, energia da fonti rinnovabili. Possiamo mangiare in modo più consapevole cercando di mangiare il più possibile a km zero. Possiamo riparare invece di buttare, riusare invece di sostituire, scegliere meno plastica, meno consumo inutile, più cura.



Possiamo anche fare una cosa che sembra piccola ma non lo è: parlare. Parlare con i figli, con gli amici, con chi amministra i Comuni, con chi decide. Chiedere più alberi, più ombra, più tutela dell’acqua, più attenzione al suolo, più piani contro il caldo nelle città e nei paesi.



E allora, miei cari Farinelli, questa volta sì: sono davvero preoccupato. Ma proprio perché sono preoccupato non voglio restare zitto. Voglio dire che il caldo che brucia le vigne, la siccità che spacca i campi, la vendemmia che arriva prima del tempo non sono episodi isolati: sono segnali. E i segnali, quando arrivano dalla terra, non vanno derisi né rimandati. Vanno ascoltati. Adesso. Prima che il futuro diventi una stagione senza più ombra.