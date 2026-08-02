“Piccoli eventi”, grande promozione per il territorio e le sue produzioni

Li chiamano “piccoli eventi” ma in Piemonte - e in provincia di Cuneo in modo particolare - rappresentano uno dei momenti più significativi della comunità e anche dell’economia del territorio. Una “sponsorizzazione” concreta di produzioni, paesaggio e opportunità che sono un volano fondamentale per il turismo. Ogni borgo, ogni piccolo comune ha la sua festa, la sagra, il festival che richiama sapori e saperi antichi e se le idee non mancano, spesso a venir meno sono i soldi per organizzare al meglio e in sicurezza ogni appuntamento.

“Proprio per venire incontro a questa esigenza - spiega l’onorevole di Fratelli di Italia Monica Ciaburro - il Masaf ha realizzato un bando pubblico con cui il Ministero dell’Agricoltura concede contributi economici per l’organizzazione di manifestazioni di piccole dimensioni finalizzate alla promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari italiani. Battezzato, appunto 'Avviso piccoli eventi'”.

L’obiettivo è quello di finanziare iniziative come sagre e feste dedicate a prodotti tipici, eventi di promozione delle produzioni DOP, IGP, biologiche e tradizionali. E poi ancora degustazioni guidate, incontri divulgativi e di educazione alimentare, attività di valorizzazione delle filiere agricole e del territorio.

“Il Ministero dell’Agricoltura - precisa l’onorevole Ciaburro - apre l’Avviso 2026 per finanziare iniziative locali, regionali e interregionali dedicate alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane”.

Il bando rappresenta uno degli strumenti attraverso cui il Ministero sostiene la promozione delle eccellenze del Made in Italy agroalimentare e dei territori. L’iniziativa quindi, finanzia progetti rivolti alla diffusione della conoscenza delle produzioni agricole, agroalimentari, forestali e vitivinicole, attraverso eventi aperti al pubblico come fiere, manifestazioni, rassegne, iniziative culturali e promozionali capaci di valorizzare le filiere produttive e il patrimonio enogastronomico nazionale.La scadenza è fissata al 15 ottobre 2026 per la presentazione delle domande. Le candidature dovranno essere predisposte utilizzando la modulistica ufficiale allegata al decreto, disponibile insieme all’Avviso sul portale del Masaf.

“L’obiettivo della misura - prosegue Ciaburro - è rafforzare la competitività delle produzioni agricole italiane, sostenere la promozione delle eccellenze territoriali e incentivare iniziative capaci di favorire la conoscenza dei prodotti di qualità, delle tradizioni locali e delle filiere agroalimentari, contribuendo allo sviluppo economico e turistico dei territori”.

Per consultare il testo del decreto, gli allegati e la modulistica ufficiale è disponibile la pagina dedicata sul portale del Masaf.

“Come sindaco del piccolo comune di Argentera - conclude l’onorevole Ciaburro - conosco perfettamente l’importanza sociale ed economica degli eventi che valorizzano produzioni e territorio. Per questo considero questo bando fondamentale per un sostegno concreto. A riprova che il Governo Meloni ha a cuore anche le piccole realtà della nostra Nazione, che creano eccellenze e mantengono forti radici nel passato, luoghi fondamentali di riscoperta di antiche tradizioni portate avanti, con non pochi sacrifici, da chi quotidianamente vive e lavora in questi luoghi”.