Auto contro un muro nel parcheggio della Michelin: ferito il conducente all'interno

Incidente all'interno del parcheggio dello stabilimento Michelin, dove un'auto si è scontrata contro un muro.



Ferito il conducente a bordo, un uomo di 57 anni.



Sul posto è stato richiesto l'intervento dell'Elisoccorso e stanno operando i soccorritori del servizio regionale sanitario di emergenza 118. Il ferito verrà trasferito in codice rosso all'ospedale S.Croce e Carle di Cuneo.



Squadra sul posto dei vigili del fuoco dal Comando provinciale di Cuneo per liberare il ferito e mettere in sicurezza l'area.



Per i rilievi del caso sono presenti invece le forze di polizia.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 13,35 e sono ancora in corso le attività di soccorso.