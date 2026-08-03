Drink Art Cuneo 2026: un successo straordinario che va oltre ogni aspettativa

Si è conclusa tra l’entusiasmo generale l’edizione 2026 di Drink Art, la rassegna estiva che ha animato e valorizzato il cuore pulsante del centro storico cuneese.

L’associazione Culturale Millenium, ente organizzatore dell’iniziativa, esprime profonda soddisfazione per i risultati raggiunti nel corso dei sei appuntamenti in programma, che hanno registrato un’affluenza di pubblico di gran lunga superiore ad ogni più ottimistica previsione.

I fondatori, Claudio Serale, Francesco Corsetta ed Enrico Ricciardi, e il main sponsor Ezio Filippi ringraziano Dj, e gli artisti che si sono esibiti in questa edizione e hanno dato vita a serate eccezionali.

Un format vincente che ha saputo coniugare intrattenimento di qualità, socialità e promozione del territorio. Lungo la suggestiva cornice di Via Roma, le sei serate hanno proposto un ricco palinsesto di eventi. Ripercorrendo i momenti salienti delle serate di luglio tutto ha avuto inizio con la 'Pizza del Cuore' che grazie alla generosità e alla presenza di molti partecipanti ha reso possibile devolvere un importante contributo all'associazione Voglia di Crescere. Le emozioni non sono mancate dalle coinvolgenti performance dello show di BMX firmato RAD!SCHOOL.MTB. al suggestivo Cocktail Flair lo show di Bartender, o la stravagante corsa City Social Run, organizzata in collaborazione con Runeo Club che ha visto per le vie della città muoversi la Wrangler Red Bull fino al divertente Aperol Tour. O la divertente sfida a Bocce Quadre, per finire con lo show Acrobatico delle ragazze di Aster Cheer

Le serate sono state animate dalla presenza costante dei DJ a cui va un grazie particolare che sono stati il riferimento per ogni appuntamento.

Ogni appuntamento ha saputo richiamare migliaia di giovani, famiglie e visitatori, trasformando il centro storico della città in un punto di ritrovo vivace, sicuro e inclusivo.

Il successo dell’evento è il frutto di un grande lavoro di squadra e di una sinergia istituzionale consolidata. L’Associazione desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Comune di Cuneo, alla Confartigianato e alla Fondazione CRC, il cui prezioso contributo e sostegno sono stati fondamentali per la riuscita e la sostenibilità del progetto.

Un ringraziamento altrettanto doveroso va a tutti gli sponsor e ai partner che hanno creduto con convinzione nel valore sociale ed economico di questa manifestazione.

Dietro la riuscita di ciascuna serata c'è stato l'impegno di una macchina organizzativa complessa: un ringraziamento speciale va quindi a tutti i ragazzi dello staff dei 6 locali coinvolti (Bar 800, Coni Veja, Caffe 44, Aphoteke, Kora e il Bar Bruno), che hanno lavorato con professionalità, energia e immancabile sorriso, garantendo standard elevati anche nei momenti di massima affluenza.

Ringraziamo anche tutti i giornali e i media che hanno divulgato i nostri comunicati stampa e chiunque abbia condiviso i nostri post, questo ci ha dato molta visibilità e ha permesso di avere con noi tanta bella gente che ha festeggiato insieme noi in tutte queste fantastiche serate.

Infine, gli organizzatori intendono rivolgere un pensiero di profonda gratitudine all’intera cittadinanza. In primis al fantastico pubblico, che ha partecipato con calore, rispetto e grande voglia di divertirsi, rendendo ogni serata un'autentica festa. Un ringraziamento particolarmente caloroso è rivolto ai residenti di Via Roma, che con grande pazienza, spirito di comunità e comprensione hanno accolto l'evento, tollerando con generosità la vivacità e qualche decibel di troppo nei momenti clou.

L'appuntamento è già fissato per il prossimo anno: i motori si stanno già scaldando per la pianificazione dell'edizione Drink Art 2027, con l'intento di continuare a far crescere un format tanto amato dalla città.