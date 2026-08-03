In Piemonte è allarme siccità: portate dei fiumi e riserve idriche tornano ai livelli drammatici del 2022

A fine luglio 2026 la situazione idrica in Piemonte torna a fare paura, registrando un quadro complessivamente e significativamente deficitario. Le maggiori criticità riguardano le portate dei corsi d'acqua e la disponibilità delle risorse idriche superficiali: l'indice sintetico evidenzia infatti condizioni di siccità severa su quasi tutto il territorio regionale, con valori così negativi che non si osservavano dalla primavera del 2022. L'unica eccezione è rappresentata dal bacino della Dora Baltea.

Il quadro attuale è il risultato della combinazione tra le scarse precipitazioni degli ultimi quattro mesi e le temperature particolarmente elevate del periodo. Il caldo anomalo ha anticipato la fusione della riserva nivale e aumentato l'evapotraspirazione durante la stagione agricola, accentuando lo stress idrico dei terreni e della vegetazione. A questa sofferenza si sommano la progressiva riduzione delle riserve negli invasi, i livelli critici del Lago Maggiore e le portate fortemente ridotte dell'intero reticolo idrografico.

Nel corso del mese di luglio, sul bacino del fiume Po chiuso alla confluenza con il Ticino, sono caduti mediamente appena 33 millimetri di pioggia, con un calo del 54% rispetto alla media climatica del periodo 1991-2020. Gli scarti negativi risultano diffusi sulla quasi totalità dei bacini piemontesi, con riduzioni comprese tra il 30% e l'80%. Soltanto il bacino dello Scrivia ha fatto registrare una parziale controtendenza, grazie ad alcuni episodi temporaleschi che hanno contenuto il deficit idrico.

[Anomalie delle precipitazioni di luglio e del periodo aprile-luglio 2026]

UNA SEQUENZA INIZIATA IN PRIMAVERA

Luglio ha proseguito una sequenza iniziata in primavera: aprile, maggio e giugno hanno registrato deficit rispettivamente del 56%, 44% e 40%. Il bilancio dell’anno idrologico presenta così uno scarto complessivo di circa il 27%, mentre le precipitazioni cumulate dall’inizio dell’anno sono inferiori del 20% rispetto alla norma e concentrate soprattutto nei primi tre mesi del 2026.

IN LUGLIO ANOMALIA TERMICA DEL 3%

Anche le temperature hanno contribuito ad aggravare la situazione. Luglio ha fatto registrare un’anomalia termica regionale di circa +3 °C, risultando il secondo luglio più caldo della serie storica, con valori prossimi al record del 2015. Tra la fine di maggio e la fine di luglio si sono inoltre succedute quattro ondate di calore, che hanno aumentato sensibilmente la domanda evapotraspirativa.

ULTIMI TRE MESI PIU’ CRITICI

Gli indici SPI (anomalia di pioggia standardizzata) e SPEI (anomalia di pioggia ed evapotraspirazione standardizzata) evidenziano condizioni di siccità diffuse a tutte le scale temporali. La situazione più critica emerge alla scala dei tre mesi, con gran parte della regione in siccità severa e locali condizioni di siccità estrema.

Alle scale di sei e dodici mesi prevalgono condizioni meno marcate, grazie alle precipitazioni di febbraio e all’evento meteorologico di marzo. Il rapido peggioramento degli ultimi mesi ha tuttavia portato il quadro complessivo su livelli ormai confrontabili con quelli dell’estate 2022.

IL VOLUME DELLE RISORSE IDRICHE

A fine luglio il volume complessivo delle risorse idriche superficiali, considerando gli invasi regolati e il Lago Maggiore, è stimato in circa 229 milioni di metri cubi: il 62% in meno rispetto alla disponibilità media del periodo. Il deficit raggiunge circa l’80% nel Piemonte settentrionale.

IL LAGO MAGGIORE

Particolarmente critica è la situazione del Lago Maggiore, il cui livello è diminuito di circa 50 centimetri nell'ultimo mese, avvicinandosi ai minimi storici stagionali. A fine mese il volume di lago disponibile per l'irrigazione risulta pari a circa il 5%. Nel complesso, la disponibilità delle risorse superficiali è sostanzialmente analoga a quella osservata nel luglio 2022.

LE PORTATE DEI CORSI D’ACQUA

Le portate dei corsi d’acqua costituiscono l’elemento di maggiore attenzione. Nel mese di luglio gran parte delle sezioni idrometriche considerate presenta deficit superiori al 30% rispetto alla media storica, con la principale eccezione della Dora Baltea.

Alla chiusura del bacino piemontese, il Po a Isola Sant’Antonio ha registrato una portata media mensile di appena 47 metri cubi al secondo, con un deficit del 79% rispetto alla media storica. A giugno la portata era stata di 138 metri cubi al secondo, già inferiore del 76% alla norma. Alla fine di luglio circa il 51% delle stazioni idrometriche gestite da Arpa Piemonte si trovava in condizioni di magra severa.

LE FALDE

Anche le acque sotterranee iniziano a mostrare segnali di sofferenza. Nelle aree monitorate il livello di falda risulta nettamente inferiore ai valori tipici stagionali. Il numero ancora limitato di stazioni con dati disponibili suggerisce tuttavia cautela nella valutazione complessiva.

IL CONFRONTO COL 2022

Il confronto con il 2022 evidenzia origini differenti. La siccità del 2022 era iniziata nella seconda metà del 2021 e si era progressivamente consolidata durante un inverno eccezionalmente caldo e secco. Nel 2026 la crisi si è sviluppata più rapidamente nel corso della primavera e dell’estate, per effetto della combinazione tra scarse precipitazioni, temperature elevate e anticipato esaurimento della neve. A fine luglio, tuttavia, le due annate risultano ormai molto simili per disponibilità delle risorse superficiali e gravità dei deficit delle portate.

Per agosto sono previste temperature mediamente superiori ai valori climatologici per gran parte del mese, mentre le precipitazioni saranno prevalentemente legate a fenomeni temporaleschi. Un possibile ritorno verso condizioni più prossime alla norma stagionale è atteso nella seconda metà del mese, con temperature meno elevate e precipitazioni localmente più diffuse. La situazione continuerà quindi a essere attentamente monitorata.