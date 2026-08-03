La StraGaressio torna dopo anni di stop: 108 partecipanti per la corsa tra le borgate

Dopo anni di assenza, è tornata la StraGaressio, la tradizionale corsa podistica non competitiva che ha riportato entusiasmo e voglia di stare insieme tra le vie e le borgate del paese. La manifestazione, lunga circa 6 chilometri, ha preso il via da Villa Gobbi, dove si sono ritrovati 108 iscritti, pronti a percorrere un tracciato che ha toccato tutte le borgate di Garessio.

Il ritorno della StraGaressio è stato fortemente voluto dall'Amministrazione comunale, che ha creduto nella ripresa dell'evento contribuendo anche economicamente alla sua realizzazione. L'organizzazione è stata curata dalla Pro Loco di Garessio, che ha potuto contare sulla preziosa collaborazione di un numeroso gruppo di volontari, fondamentali per garantire la sicurezza e la buona riuscita della manifestazione.

Un sentito ringraziamento, a nome di tutta la comunità, va ai volontari impegnati lungo il percorso e alle associazioni che hanno offerto il proprio supporto: GSD Val Tanaro, gli organizzatori della Sky Race, AIB, CAI e Alpini, il cui contributo ha reso possibile il successo della giornata.

Al termine della corsa si sono svolte le premiazioni, con cesti di prodotti acquistati presso le attività commerciali di Garessio, a testimonianza della volontà di valorizzare anche il tessuto economico locale.

Questi i premiati della StraGaressio:

Primo classificato assoluto: Fabio Franco

Prima donna: Elena Tornatore.

Partecipante più anziano: Marco Odasso

Partecipante arrivato da più lontano: Michele Alverdi, da Como.

Primo ragazzo: Gian Marco Vinai.

Prima bambina: Marta Fazio.

Primo bambino: Jonas Bianco.

La StraGaressio ha così ritrovato il suo posto tra gli appuntamenti estivi del paese, regalando una giornata di sport, aggregazione e convivialità, con l'auspicio che questa edizione rappresenti l'inizio di una nuova tradizione destinata a proseguire negli anni.