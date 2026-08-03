Fissata la scadenza per richiedere l'uso continuativo dei locali comunali vicesi

Da anni il Comune concede l’uso, anche in modo continuativo annuale, di locali comunali, quali la sala polifunzionale posta presso gli edifici scolastici e l’ex Confraternita dei Battuti.

I relativi disciplinari per il loro utilizzo erano già stati approvati oltre 10 anni fa e ora, visto l’elevato interesse soprattutto da parte di associazioni, la Giunta ha ritenuto necessario snellire l’iter di autorizzazione ed ha definito i criteri di valutazione delle richieste che devono essere presentate entro il 15 settembre.

Fermo restando l’uso prioritario e prevalente in qualsiasi momento da parte del Comune per esigenze istituzionali e da parte delle Istituzioni scolastiche, verranno accolte prima le richieste delle associazioni aventi sede legale od operativa nel Comune di Vicoforte che propongono attività rivolte prevalentemente ai giovani, ai minori, agli anziani o che perseguono finalità di inclusione sociale e promozione del benessere della persona; sarà poi valutata l’incidenza percentuale di partecipanti residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Vicoforte. La distribuzione delle giornate e delle fasce orarie disponibili dovrà essere equilibrata, al fine di favorire la più ampia partecipazione tenendo conto della rilevanza dell'attività proposta sotto il profilo sociale, culturale, educativo, ricreativo, sportivo o di promozione del territorio e valutando l'interesse pubblico perseguito e i benefici prodotti a favore della collettività.

Sarà anche considerata la continuità dell'attività svolta sul territorio comunale, fermo restando che tale elemento non costituisce titolo preferenziale assoluto e non può pregiudicare l'accesso di nuove iniziative ritenute di particolare interesse pubblico.