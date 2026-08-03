Successo di pubblico per le visite guidate e la mostra di documenti storici al Santuario di Santa Lucia

Dopo un mese di chiusura dovuto ai lavori di sistemazione della strada di accesso, il Santuario di Santa Lucia in Villanova Mondovì ha riaperto le sue porte al pubblico ieri, domenica 2 agosto, registrando ancora una volta una grande partecipazione di visitatori.

Il complesso, da alcuni anni affidato alle cure dell’Associazione di Volontariato Amici di Santa Lucia ODV, continua a richiamare numerosi pellegrini e appassionati di storia, cultura e arte, provenienti non solo dal Monregalese e dalla provincia di Cuneo, ma anche da fuori provincia e da altre regioni.

Per l’occasione, il salone interno del Santuario ha ospitato una mostra speciale e inedita, con l’esposizione di documenti storici unici e di grande valore, appartenenti a collezioni private e risalenti a un periodo compreso tra il 1500 e il 1800. Manoscritti, atti, regie patenti, accordi e altre preziose testimonianze hanno permesso ai visitatori di compiere un vero viaggio nel passato, alla scoperta della storia del territorio e del Santuario.

Particolare interesse ha suscitato anche la tesi di laurea “Il Santuario di Santa Lucia V. M. di Villanova Mondovì: conoscenza e conservazione”, realizzata nel 2004 dagli architetti Roberto Garelli, Annalisa Bianco e Giorgio Faccenda, messa a disposizione del pubblico per approfondire gli aspetti architettonici e conservativi del complesso.

Ad arricchire il percorso di visita sono state inoltre allestite altre tre mostre a pannelli, dedicate rispettivamente al rapporto tra Dante Alighieri e Santa Lucia, alla figura di don Giuseppe Bruno e alla vita di suor Carla de’ Noni. Un’offerta culturale ampia e articolata, completata dalle visite guidate che, ogni mese, continuano a registrare numerose presenze.

"Un sentito ringraziamento va ai collezionisti privati che hanno scelto di condividere i preziosi materiali delle loro raccolte storiche, agli autori della tesi offerta alla visione del pubblico, ai Fratelli Boero di Monforte d’Alba per lo stand dedicato ai gelati e alle specialità dolciarie che accompagna le giornate di visita, e soprattutto agli instancabili volontari che mettono a disposizione tempo, energie e passione per garantire i diversi servizi -, sottolinea il direttivo dell’AmiSaL -. Un grazie particolare è rivolto anche ai pellegrini, ai visitatori e a tutti coloro che hanno scelto e sceglieranno di ammirare quello che viene definito «un prezioso gioiello della Valle Ellero".

Le ultime visite guidate della stagione estiva sono in programma nel pomeriggio di domenica 6 settembre; per partecipare è consigliata la prenotazione ai contatti dell’associazione.

Nella stessa giornata, alle 17.30, il salone del Santuario ospiterà la presentazione del libro “Il Prete dei ribelli” con la partecipazione di Cesare Morandini, figlio dell'autore.

Nel mese di agosto e fino a metà settembre, nelle domeniche estive in cui non sono previste visite guidate e mostre, sarà comunque possibile accedere alla grotta-cappella del Santuario nel pomeriggio, per momenti di devozione e visita personale.

Si ricorda che è possibile visionare la webcam in diretta (digitando il sito https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2): una finestra digitale sulla valle Ellero, direttamente da casa o dal proprio smartphone!

Per prenotazione visite, riferimenti, informazioni, adesioni all’AmiSaL (Amici di Santa Lucia ODV) e donazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o il recapito telefonico (sms/whatsapp 351.6384771) o i social (pagina Facebook “Santuario di Santa Lucia – Villanova Mondovì” – pagina Instagram “santuariodisantalucia”), o sito web www.santuariosantalucia.com.