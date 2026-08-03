Ventimiglia e Limone Piemonte, il gemellaggio entra nel vivo: delegazione e orchestra all'Abaiya del 22 agosto

Il Patto di Gemellaggio tra Ventimiglia e Limone Piemonte, sottoscritto nell'ottobre 2025, entra in una nuova fase operativa con una prima serie di iniziative concrete destinate a rafforzare il rapporto tra le due comunità. L'Amministrazione comunale ventimigliese ha infatti predisposto gli atti necessari per consentire la partecipazione di una delegazione istituzionale e dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia alle celebrazioni della festa dell'Abaiya, in programma sabato 22 agosto 2026 a Limone Piemonte.

La trasferta rappresenterà un momento significativo nel percorso di collaborazione avviato tra i due territori, con l'obiettivo di promuovere scambi di carattere istituzionale, culturale, turistico, economico e sociale. Un legame che punta a valorizzare le rispettive eccellenze e a creare nuove occasioni di incontro tra realtà diverse ma unite da una storia comune, capace di collegare il mare della Riviera al territorio alpino piemontese.

Per l'occasione il Comune di Ventimiglia organizzerà il viaggio della delegazione e dell'orchestra attraverso il noleggio di un autobus Gran Turismo. È inoltre prevista la consegna al Comune di Limone Piemonte di un cesto di prodotti tipici De.Co. e di specialità enogastronomiche del territorio intemelio, come omaggio istituzionale e simbolo del rapporto di collaborazione instaurato tra le due amministrazioni.

"Il Patto di Gemellaggio con Limone Piemonte comincia a tradursi in iniziative concrete che rafforzano i rapporti tra le nostre comunità" – dichiara il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro –, sottolineando come la partecipazione alla festa dell'Abaiya rappresenti un'importante occasione per promuovere la città, le sue tradizioni, la sua cultura e le sue eccellenze.

Il primo cittadino ha ricordato anche un'altra iniziativa già avviata nell'ambito del gemellaggio, ovvero l'esenzione dall'imposta di soggiorno per i residenti di Ventimiglia che scelgono di pernottare nelle strutture ricettive di Limone Piemonte. Un beneficio pensato per incentivare gli scambi turistici tra le due comunità e rendere il gemellaggio uno strumento concreto a favore di cittadini, associazioni e operatori economici.

"La festa dell'Abaiya rappresenta una delle tradizioni più sentite della comunità limonese ed è dedicata a San Secondo, patrono della città di Ventimiglia" – spiega l'assessore al Turismo e alla Cultura Tiziana Faedda –, evidenziando il valore culturale e identitario dell'appuntamento. Un elemento che rende ancora più profondo il legame tra le due realtà, unite non soltanto da un accordo amministrativo ma anche da radici storiche e religiose condivise.

La presenza dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia contribuirà a portare a Limone Piemonte un importante tassello del patrimonio culturale cittadino. L'associazione musicale sarà infatti chiamata a rappresentare la città oltre i confini comunali, confermando il ruolo delle realtà locali come vere e proprie ambasciatrici del territorio e delle sue tradizioni.

"Siamo lieti di accogliere a Limone Piemonte la delegazione istituzionale e l'Orchestra Filarmonica Giovanile della Città di Ventimiglia in occasione dei festeggiamenti dell'Abaiya" – commenta il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi –, ricordando come la presenza degli ospiti liguri contribuirà a rendere ancora più significativa una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità limonese.

Anche il consigliere comunale e presidente del gruppo folkloristico Manuel Giordano ha sottolineato il valore simbolico della giornata: "Al termine della cerimonia di investitura degli Abbà, accoglieremo sul palco di Piazza del Municipio i rappresentanti della delegazione ligure per un momento di saluto e di scambio tra le nostre comunità". Un appuntamento che vuole celebrare le tradizioni comuni e il senso di appartenenza.

L'iniziativa rientra nelle attività programmate dal Gruppo di lavoro tecnico istituito per dare attuazione al Patto di Gemellaggio e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di cooperazione tra Ventimiglia e Limone Piemonte. Le due amministrazioni intendono proseguire sulla strada della collaborazione con nuovi progetti condivisi, puntando sulla promozione reciproca dei territori e sulla creazione di opportunità di sviluppo turistico e culturale.

La partecipazione alla festa patronale del 22 agosto e le agevolazioni già introdotte per i cittadini ventimigliesi sono dunque i primi risultati concreti di un rapporto destinato a crescere. Un gemellaggio che punta a trasformare il collegamento tra mare e montagna in una rete di opportunità, valorizzando tradizioni, cultura e attrattività di due comunità unite da un nuovo percorso comune.