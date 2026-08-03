Lagnasco punta sullo sport: sette anni di investimenti fanno crescere impianti, società e giovani

A Lagnasco lo sport è diventato uno dei principali motori di crescita del paese.

Dal 2019 l'Amministrazione comunale ha investito con decisione nella riqualificazione degli impianti sportivi, dando vita a un polo moderno e multifunzionale che oggi ospita attività scolastiche, discipline sportive, manifestazioni e iniziative rivolte a tutte le età.

Un progetto che ha permesso alle società locali di crescere, ampliare la propria offerta e guardare al futuro con ambizione.

"Dopo sette anni di amministrazione possiamo affermare con grande soddisfazione che gli investimenti realizzati nello sport stanno dando risultati concreti e tangibili – afferma il sindaco Roberto Dalmazzo –. Fin dal nostro insediamento abbiamo creduto fortemente nella riqualificazione degli impianti sportivi comunali, convinti che strutture moderne, funzionali e accessibili rappresentassero un investimento sul futuro della nostra comunità e soprattutto delle nuove generazioni.

Il nostro obiettivo era creare un polo sportivo capace non solo di offrire servizi di qualità ai cittadini, ma anche di attrarre nuove realtà, mantenere le famiglie sul territorio e dare ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di crescere praticando sport senza dover lasciare il proprio paese.

La nuova struttura – continua Dalmazzo - è stata progettata anche per rispondere alle esigenze del polo scolastico, consentendo agli studenti di svolgere le attività motorie in spazi adeguati, ma fin dall'inizio è stata pensata come un luogo aperto all'intera comunità, dove possano convivere numerose discipline, dalla danza al minibasket, dalla ginnastica per la terza età fino a tante altre attività.

Le strutture, però, da sole non bastano. Il vero valore aggiunto sono le associazioni sportive e i tantissimi volontari che ogni giorno dedicano gratuitamente tempo, passione e competenze ai nostri giovani. A loro va il nostro più sincero ringraziamento, perché senza il loro impegno molte delle opportunità offerte oggi a Lagnasco semplicemente non esisterebbero.

I risultati sono evidenti. Il Lagnasco Calcio ha conquistato importanti successi sportivi e soprattutto ha riportato in paese il settore giovanile, uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Anche la squadra Volley Lagnasco è cresciuta in maniera significativa, ricostruendo in poco tempo un progetto completo che accompagna le atlete dalle categorie di base fino alla squadra Open. La collaborazione con il Volley Valle Po, che ha dato vita al Club 38.41, consentirà di ospitare a Lagnasco le gare della Serie D e numerosi campionati federali, facendo del nostro centro sportivo un punto di riferimento per un territorio ancora più ampio".

Grande soddisfazione arriva anche dal progetto del tennis alla VTT: "Abbiamo approvato la variante urbanistica – spiega il primo cittadino - che ha consentito il raddoppio della struttura e oggi il nuovo centro sportivo rappresenta una realtà di assoluto livello. L'investimento privato della famiglia Rosatello dimostra quanto la collaborazione tra pubblico e privato possa creare servizi di eccellenza per tutta la comunità. Il progetto non riguarda soltanto il tennis, ma un centro dedicato al benessere della persona con nuovi campi, padel, palestra, servizi specialistici e attività rivolte a tutte le fasce d'età.

[Claudio Rosatello e il sindaco Roberto Dalmazzo]

Per accompagnare questo sviluppo – conclude Dalmazzo - realizzeremo anche il nuovo marciapiede che collegherà l'impianto tennistico al centro del paese, rendendo più sicuri gli spostamenti e favorendo l'integrazione con le attività commerciali. Continueremo a sostenere lo sport con la stessa convinzione che ci ha guidati fin dal primo giorno del mandato, perché investire nello sport significa investire nell'educazione, nella salute, nella socialità e nel futuro di Lagnasco".

Tra le società che hanno saputo valorizzare maggiormente gli investimenti comunali c'è il Lagnasco Calcio, protagonista di un'importante crescita sportiva.

[Il sindaco Roberto Dalmazzo con Carlo Rivoira, presidente del Lagnasco Calcio]

"Quando quattro anni fa il sindaco mi ha chiesto di assumere la presidenza del Lagnasco Calcio – racconta Carlo Rivoira – ho accettato perché vedevo un progetto serio alle spalle. In questi anni abbiamo conquistato due promozioni, ma il risultato di cui andiamo più orgogliosi è aver ricostruito il settore giovanile. Oggi possiamo contare su una società organizzata, una dirigenza affiatata con il vicepresidente Ivo Migliore e i dirigenti Oscar Fiore, Lorenzo Diale e Giandomenico Dardo e sul sostegno indispensabile degli sponsor, elementi fondamentali per continuare a crescere".

Anche il Volley Lagnasco guarda con entusiasmo alla nuova stagione.

[Davide Risso, presidente del Volley Lagnasco con il sindaco Roberto Dalmazzo]

"La nuova palestra ci ha permesso di sviluppare la nostra attività in condizioni ideali – spiega il presidente Davide Risso –. Il nostro obiettivo è consolidare tutti i gruppi, dal Minivolley fino alla squadra Open, continuando ad avvicinare sempre più bambini e bambine alla pallavolo. La collaborazione con il Volley Valle Po rappresenta inoltre un'opportunità importante per offrire alle ragazze un percorso tecnico sempre più qualificato".

Il progetto 'Club 38.41' che vede assieme il Volley Valle Po e il Volley Lagnasco sarà uno dei punti di forza della prossima stagione.

"Lagnasco sarà il cuore della nostra attività agonistica – aggiunge il direttore sportivo del Volley Valle Po Fabio Boero –. Qui si disputeranno tutte le gare federali, dall'Under 13 alla Serie D, mentre gli allenamenti saranno distribuiti tra i comuni coinvolti nella collaborazione. È un progetto nato per dare alle giovani atlete un percorso completo senza allontanarsi dal territorio. La prima squadra ha chiuso al primo posto il campionato di Prima Divisione e ha conquistato la promozione in Serie D nel maggio scorso".

Prosegue anche lo sviluppo del tennis alla VTT Lagnasco, destinato a diventare uno dei principali centri tennistici della provincia.

[Il sindaco Roberto Dalmazzo tra Enrico Gramaglia e Duccio Castellano dirigenti VTT]

"La collaborazione con il Comune è stata fondamentale per la nostra crescita – evidenziano Enrico Gramaglia e Duccio Castellano, dirigente del tennis VTT –. Da settembre entreranno in funzione due nuovi campi coperti in terra rossa naturale, due campi da padel, una palestra aperta a tutti e nuovi servizi dedicati alle famiglie con il trasporto dei bambini da scuola al centro sportivo, dove possono pranzare, studiare e svolgere attività pomeridiane, in un servizio aperto anche a chi non pratica tennis. Oggi abbiamo circa 220 bambini iscritti alla scuola tennis e oltre 200 adulti che frequentano il centro. L'obiettivo è continuare a crescere fino a candidare Lagnasco a ospitare un torneo internazionale entro il 2028".

Numeri, investimenti e progettualità raccontano una realtà in forte evoluzione, dove la collaborazione tra Amministrazione comunale, associazioni sportive e volontari ha trasformato lo sport in uno dei principali strumenti di crescita sociale, educativa e aggregativa per l'intero paese e anche per chi non è lagnaschese ma frequenta le attività sportive nelle varie associazioni.