Lutto a Fossano per la scomparsa di Roberto Testa, gestore del distributore di viale Regina Elena. Domani i funerali

Saranno celebrati nella mattina di domani, lunedì 3 agosto, nella parrocchiale dello Spirito Santo, i funerali di Roberto Testa, 61 anni, figura molto conosciuta a Fossano per avere gestito per quasi mezzo secolo il distributore di carburante Q8 di viale Regina Elena.

Le esequie avranno luogo alle ore 10.30, con partenza del corteo funebre dall'ospedale Santa Croce di Cuneo alle ore 10.00.

Originario della città e stimato da tutta la comunità, Testa aveva iniziato a lavorare giovanissimo nello storico impianto con autolavaggio in direzione Bra, ereditando l'attività dal padre Vincenzo. Punto di riferimento per generazioni di automobilisti e ricordato da tutti per la straordinaria disponibilità e affabilità, era da sempre un grande appassionato del mondo dei motori e delle due ruote.

Roberto Testa lascia la moglie Federica, le figlie Alice e Martina, la sorella Alessandra coi nipoti Gianmaria e Francesco.

Il rosario sarà recitato nella serata di oggi, domenica 2 agosto, alle ore 19.30 nella stessa parrocchiale.

Le messe di settima e di trigesima saranno celebrate rispettivamente venerdì 14 e venerdì 28 agosto, entrambe alle ore 18.30 nella medesima parrocchiale.