LAGO: il divano come misura del soggiorno, tra componibilità, comfort e configurazioni su misura

È l’arredo che riceve più ore d’uso di qualunque altro nella zona giorno, e quello su cui si tende a decidere con più fretta. Un divano determina la postura delle serate, il percorso di chi attraversa la stanza, la percezione stessa dell’ampiezza del salotto. LAGO, azienda italiana attiva dal 1976, lo progetta come un sistema componibile: qualcosa che si costruisce sullo spazio disponibile invece di esservi collocato.

Un’impresa che ragiona per sistemi

Fondata da Giuseppe Lago, l’azienda porta con sé competenze manifatturiere che risalgono alla fine del XIX secolo, quando la famiglia lavorava il legno per realizzare i primi arredi. Dal 2006, con la guida di Daniele Lago, ha affiancato alla produzione una strategia internazionale e una progressiva digitalizzazione, arrivando a contare oltre 200 collaboratori e una presenza in più di 20 Paesi.

Un divano che si compone sulla stanza Un divano firmato LAGO nasce componibile su misura e trasformabile: la composizione si definisce a partire dalle dimensioni reali del salotto e può essere riconfigurata nel tempo, quando cambiano le abitudini di chi lo usa o la disposizione dell’ambiente.

La collezione conta dodici modelli, ciascuno con un carattere riconoscibile. Air è modulare e trasformabile su misura; Air Soft punta sul comfort delle imbottiture; Sand combina moduli dalle forme morbide; Londy compone un arcipelago di volumi organici e sinuosi. Hero si distingue per la qualità sartoriale, Not Only White per la libertà di rivestimento, mentre il divano letto Chama interpreta il futon a due posti per chi ha bisogno di un posto letto occasionale

Sei configurazioni per geometrie diverse

La scelta della forma non è questione di gusto ma di planimetria. La collezione si articola in divani angolari, lineari, curvi, con penisola, senza braccioli e daybed: ognuna risponde a un rapporto diverso tra seduta, percorsi e proporzioni della stanza.

Negli open space il divano svolge una funzione ulteriore, perché delimita visivamente la zona living in assenza di pareti. Qui l’indicazione progettuale è precisa: privilegiare una profondità contenuta per non ostacolare il passaggio e orientarsi su configurazioni a L o a U, capaci di perimetrare l’area senza chiuderla. È una regola che vale più di qualunque considerazione stilistica, perché un divano sovradimensionato in un ambiente aperto compromette la circolazione dell’intera zona giorno.

Il comfort si costruisce nei dettagli

La morbidezza delle sedute nasce da imbottiture in piuma d’oca certificata e tessuti di pregiata qualità, combinazione che restituisce accoglienza senza appesantire visivamente la composizione. È l’equilibrio tra design e comfort a definire il carattere di questi imbottiti.

Anche gli schienali sono oggetto di progetto. Air Slim adotta schienali snelli che contengono l’ingombro complessivo, soluzione utile nei soggiorni compatti; Air Soft Free e Sand propongono invece schienali free standing, liberamente posizionabili, che permettono di modificare l’orientamento della seduta senza intervenire sulla struttura.

Componibile o fisso, e come mantenerlo La distinzione è sostanziale: un divano fisso offre una composizione definita e stabile, uno componibile lascia libertà progettuale e la possibilità di riorganizzare il living negli anni. LAGO propone entrambe le interpretazioni, mantenendo la stessa coerenza formale.

Sulla manutenzione, le indicazioni sono semplici e vale la pena conoscerle prima dell’acquisto: per i rivestimenti in tessuto sono sufficienti un panno morbido umido o un aspirapolvere con testina delicata, mentre la pelle richiede prodotti specifici e un’idratazione periodica. A ogni acquisto vengono fornite le istruzioni di cura relative al tessuto scelto.

Dal configuratore al punto vendita

Per orientarsi tra modelli, configurazioni e rivestimenti, l’azienda mette a disposizione un configuratore online che consente di visualizzare le soluzioni in tempo reale. Il progetto si definisce poi presso i rivenditori autorizzati, dove si valutano da vicino tessuti e sedute e si ottiene un preventivo calibrato sulla configurazione scelta.

Con una rete di oltre 500 punti vendita selezionati tra store monomarca e partner qualificati, LAGO opera nei principali mercati internazionali dell’arredo. E su un divano, più che su qualunque altro arredo, la prova diretta resta insostituibile: la profondità di una seduta e la cedevolezza di un’imbottitura sono cose che si giudicano sedendosi.















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