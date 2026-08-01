La Banca di Pianfei e Rocca de’ Baldi apre a Torino: i soci approvano il nuovo statuto

Con oltre 900 voti favorevoli, tra soci presenti e per delega, l’assemblea straordinaria della BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi, svoltasi venerdì 31 luglio, ha approvato la modifica dello statuto necessaria per autorizzare l’apertura di una nuova sede secondaria a Torino.

Il via libera dell’assemblea conferma così il progetto, già annunciato nei mesi scorsi, che porterà l’istituto di credito ad aprire entro la fine dell’anno la sua prima filiale in provincia di Torino, in corso San Martino, a pochi passi da piazza Statuto. Con questa apertura la BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi raggiungerà quota quindici filiali complessive, di cui dieci in Piemonte, nove in provincia di Cuneo. Completano la rete quattro sportelli in provincia di Savona, dove l’istituto di credito è presente dal 2000 con la prima agenzia aperta nel capoluogo, oltre alla filiale di Genova inaugurata nel 2023.

“L’approvazione della compagine sociale rappresenta un passaggio fondamentale per un progetto nel quale il Consiglio di amministrazione e la Direzione credono fortemente – commenta il presidente Paolo Blangetti –. L’apertura della filiale di Torino costituisce una scelta strategica che guarda al futuro della nostra banca. Saremo presenti in un territorio in cui già oggi molti nostri clienti chiedevano un punto di riferimento diretto e, allo stesso tempo, avremo l’opportunità di far conoscere anche nel capoluogo piemontese il modello di banca cooperativa che ci contraddistingue: vicino alle persone, attento alle esigenze delle famiglie e delle imprese e fortemente radicato nei valori della mutualità”.

Il direttore generale Sergio Bongioanni sottolinea anche gli aspetti operativi dell’investimento: “L’attenzione riscontrata fin dall’annuncio del progetto è stata molto significativa e abbiamo già raccolto moto interesse. L’esperienza maturata in questi anni con l’espansione fuori dal territorio storico, prima a Savona e successivamente a Genova, ha confermato che il nostro modo di fare banca viene apprezzato anche in contesti diversi da quelli di origine. Siamo convinti che anche a Torino sapremo costruire rapporti di fiducia duraturi, offrendo ai clienti quella vicinanza, disponibilità e attenzione personale che rappresentano da sempre il valore aggiunto del nostro istituto. Crescerà notevolmente la zona di competenza territoriale che passerà da 90 comuni con circa 1 milione di abitanti, a 105 comuni con circa 2 milioni di abitanti”.

L’assemblea straordinaria si è svolta nel complesso sportivo adiacente alla sede della Banca a Pianfei e ha registrato una significativa partecipazione dei soci. Al termine dei lavori, la serata è proseguita con lo spettacolo del conduttore e illusionista Marco Berry, offerto ai soci, seguito da una cena conviviale.