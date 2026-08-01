Competenze educative, lavoro in équipe e attenzione alla persona

La scuola è il luogo in cui si cresce, si impara e si costruiscono relazioni. Perché questo percorso possa essere davvero accessibile a tutti, è fondamentale la presenza di figure professionali capaci di accompagnare gli alunni con disabilità nel loro percorso di autonomia, comunicazione e partecipazione alla vita scolastica.

È proprio questo il ruolo dell'Assistente all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità (ASACOM), una figura sempre più importante all'interno delle scuole e dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Per rispondere a questo bisogno, AFP Dronero propone un corso di specializzazione gratuito della durata di 600 ore, con avvio previsto nell'autunno 2026. Il percorso è rivolto a disoccupati e inoccupati in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma professionale.

L'ASACOM lavora in stretta collaborazione con docenti curricolari, insegnanti di sostegno e personale scolastico, contribuendo alla realizzazione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI). Il suo compito è favorire l'inclusione e la partecipazione degli studenti con bisogni educativi specifici, sostenendoli nelle attività didattiche, laboratoriali e relazionali e facilitando il dialogo tra scuola e famiglia.

Il percorso alterna formazione teorica e un'importante esperienza di stage, permettendo ai partecipanti di confrontarsi direttamente con la realtà scolastica e con le dinamiche educative che caratterizzano questa professione.

Diventare ASACOM significa scegliere una professione nella quale competenze tecniche, capacità relazionali e sensibilità personale si intrecciano ogni giorno, contribuendo a costruire una scuola sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di ogni studente.

Corso approvato, finanziato dalla Regione Piemonte e co-finanziato dal FSE+. (Direttiva Formazione per la Qualificazione)

É previsto il costo di una marca da bollo da16,00€ (per attestato finale).

Info e contatti

Centro di Dronero "don Michele Rossa", Via Meucci, 2 Dronero

0171/918027

centrodronero@afpdronero.it

segreteria.dronero@afpdronero.it