Domenica il "Bordiga Music Festival" ad Elva

Musica, natura ed allegria. Sono questi i tre ingredienti che daranno vita al Bordiga Music Festival ad Elva, il piccolo ma affascinante paese dell’Alta Valle Maira che domenica 2 agosto accoglierà l’evento clou dell’estate. Le note musicali si mescoleranno con i celebri cocktail della distilleria Bordiga, che dal 1888 esporta in tutto il mondo i sapori autentici della Granda con il suo famosissimo Vermouth, gli amari e i pregiati elisir alpini.

A fare da corollario all'evento musicale e a rendere ancora più piacevole la giornata, sarà il pranzo a cura della Proloco. Oltre alla distilleria Bordiga, promuovono l’evento La Locanda e RerumNatura.

Il centro dell’evento sarà Borgata Serre, che si trasformerà in un grande palcoscenico di divertimento con ingresso libero. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0171611091.

La giornata inizia già al massimo, con il primo appuntamento alle 10.30 con il concerto itinerante in Borgata Serra della John Birks Orchestra. Diretta da Pietro Distefano è un ensemble di nove musicisti, che unisce l'energia della banda di paese alla raffinatezza del jazz, attraversando sonorità latin, soul, choro e samba brasiliani.

Pomeriggio in musica a partire dalle 17.30 con Matteo Brancaleoni Sextet - "La dolce vita". Le sue note invaderanno Elva dando il via ad uno spettacolo che è un viaggio tra swing, grandi classici internazionali e canzoni italiane dell'età d'oro.

"Sarà una giornata piacevole, da vivere in compagnia - sottolinea il sindaco Claudio Arneodo - con un giusto mix tra bella musica, spettacolo e il buon cibo del territorio preparato dagli instancabili volontari della Proloco. Il tutto nella bella cornice di Elva, un piccolo comune che ha molto da offrire anche a chi lo scoprirà per la prima volta".