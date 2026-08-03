Futuro Nazionale: proseguono tesseramento e raccolta firme sulla legittima difesa con i banchetti di Busca e Saluzzo

Prosegue l'attività di Futuro Nazionale sul territorio della provincia di Cuneo con i banchetti dedicati al tesseramento e alla raccolta firme per la petizione sulla legittima difesa.

Nella giornata di venerdì 31 luglio il movimento è stato presente a Busca, mentre sabato 1° agosto ha fatto tappa a Saluzzo, incontrando numerosi cittadini interessati a conoscere il progetto politico, aderire al movimento e sottoscrivere la petizione.

«Desidero ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di tesserarsi a Futuro Nazionale e coloro che hanno firmato la nostra petizione sulla legittima difesa», dichiara Andrea Ambrosi, referente del Comitato di Busca. «L'interesse dimostrato ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore entusiasmo. Per questo invito tutti ai prossimi appuntamenti che si terranno a Busca il 7 agosto e il 28 agosto, quando torneremo in piazza per continuare il confronto con i cittadini e far conoscere le nostre iniziative».

Soddisfatto anche Simone Sava: «Desidero ringraziare tutti i comitati e i referenti che si stanno impegnando nell'organizzazione dei banchetti e nel coinvolgimento di nuovi tesserati. Un grazie anche alla città di Saluzzo per l'ottima partecipazione e le numerose adesioni raccolte.»



L'obiettivo di Futuro Nazionale è continuare a rafforzare la propria presenza sul territorio, coinvolgendo un numero sempre maggiore di cittadini attraverso il tesseramento e la promozione di iniziative sui temi della sicurezza e della legittima difesa.