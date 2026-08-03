GINNASTICA RITMICA / La farfallina cuneese Matilde Viano convocata in Nazionale [FOTO]

Forse non hanno avuto la stessa diffusione mediatica dei festeggiamenti riservati all'asso brasiliano Neymar, al momento in cui gli veniva comunicato l'ingresso nella nazionale Verdeoro di Carlo Ancelotti, ma senza alcun dubbio, anche quelli organizzati dall'entourage e dai supporters delle giovani stelline della ritmica italiana, Arianna Cortese e Matilde Viano al loro rientro da due settimane di lavoro intensivo a Roma, sono stati calorosi e fragorosi, nei propri comuni e nelle proprie comunità.

Dopo mesi di selezioni al Cat di Settimo Torinese, il Centro addestrativo territoriale della Fgi che Eurogymnica gestisce per conto della Federazione, e i quindici giorni finali a Roma, presso il centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti", più conosciuto come centro sportivo dell'Acqua Acetosa, le due EGirls sono state inserite ufficialmente tra le 6 ginnaste italiane che faranno parte della squadra nazionale italiana Junior per il biennio 2026/2027.

Un respiro di sollievo e un grande orgoglio per Cortese e Viano, che hanno convinto lo staff tecnico della FGI a suon di performance e impegno, spuntandola su almeno un centinaio di ginnaste che nell'arco di quasi un anno si sono sottoposte ai controlli mensili.

Il duo, che i primi di giugno aveva conquistato a Folgaria il Titolo Italiano di Insieme Giovanile con Nicole Ciobanu, Marta Valentini, Amely Sordi e Giulia Capriolo, ha messo a frutto le abilità personali, la predisposizione e l'abitudine al lavoro di squadra, nel Dna di Eurogymnica, che con i suoi 6 titoli italiani in questa specialità è la principale testimonial di una tradizione tutta piemontese.

Le due ginnaste di Eurogymnica saranno dunque impegnate dal primo settembre fino a giugno 2027 negli allenamenti che si terranno a Settimo Torinese e poi tra maggio e giugno negli Europei di Pamplona in Spagna e ai Mondiali di Cluj Napoca in Romania.

Settimo tornerà così ad essere la casa delle piccole “Farfalle” della ginnastica ritmica che vivranno e si alleneranno all'ombra della Torre, utilizzando gli spazi della Biblioteca Archimede, messi a disposizione dal Comune e da Fondazione Ecm per lo studio; l'amministrazione provvederà anche ai loro spostamenti giornalieri tra albergo, palasport e biblioteca.

Oltre a Cortese e Viano le ginnaste selezionate sono Lucia Brambilla della Polisportiva Varese, Maia Monterossi di Auxilium Genova, Bruno Victoria di Udine e Aurora Bogani di Forza e coraggio Milano.

La squadra sarà allenata anche questa volta dalla responsabile Tiziana Colognese e da Elisa Vaccaro, uno staff tecnico interamente piemontese e targato Eurogymnica, confermato dalla Fgi dopo i risultati davvero storici ottenuti dalle due tecniche nella precedente edizione sui quali spiccano il titolo europeo ai cerchi e l'argento mondiale alle clavette.

Il gioiellino cuneese della scuderia del Presidente Luca Nurchi, Matilde Viano, classe 2012, ha mosso i primi passi presso la Cuneoginnastica, club da sempre punto di riferimento in Piemonte e in special modo nella "Granda", per poi trasferirsi in Hdemia, il centro tecnico di Eurogymnica, grazie a un solido legame di amicizia e collaborazione nato anni fa tra le due società.

Per la Cuneoginnastica, guidata dal presidente Claudio Adinolfi, questo rappresenta un motivo di grande orgoglio. Vedere una propria atleta spiccare il volo verso i massimi livelli della ginnastica ritmica italiana significa sapere di aver contribuito a costruirne le fondamenta, accompagnandola in un percorso fatto di sacrifici, costanza e crescita, non solo sportiva ma anche personale. Traguardi come questo non nascono per caso: sono il risultato di anni di lavoro silenzioso, di allenamenti quotidiani, di difficoltà affrontate e superate, di rinunce e della dedizione condivisa tra atleta, famiglie, tecnici e società. Un riconoscimento che premia anche il lavoro dello staff tecnico della Cuneoginnastica, capace negli anni di trasmettere valori, competenze e passione. Per questo, anche quando una ginnasta prosegue il proprio cammino in altre realtà, resta immutato l'orgoglio di aver rappresentato il luogo in cui quel sogno ha iniziato a prendere forma, dove affondano le sue radici e si sono costruiti i valori che l'hanno accompagnata fino a conquistare l'onore di vestire la maglia della Nazionale italiana.

Con l'ingresso di Arianna e Matilde in Nazionale, salgono a 8 le ginnaste di Eurogymnica che negli anni hanno vestito la maglia azzurra, come individualiste o in squadra.