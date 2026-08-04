A Chiusa di Pesio osservazione del cielo estivo con gli Astrofili Bisalta

Sabato 8 agosto dalle ore 21, nei pressi della Grangia del Castlà in località Roccarina, a Chiusa di Pesio, ci sarà una serata pubblica dedicata alla scoperta del cielo estivo, con osservazione guidata dall’associazione Astrofili Bisalta.
I volontari esperti dell’associazione metteranno a disposizione, oltre le proprie conoscenze, anche i mezzi per osservare i corpi celesti. Per raggiungere il sito di osservazione si consiglia l’utilizzo di torce elettriche. Sarà possibile parcheggiare in località Sant’Anna e/o presso la sede del Parco del Marguareis.
In caso di maltempo la serata verrà annullata. L’attività è gratuita. Per maggiori informazioni: Ufficio Turistico Valle Pesio 0171/734990 iatchiusapesio@visitcuneese.it