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Attualità | 04 agosto 2026, 18:37

A Chiusa di Pesio osservazione del cielo estivo con gli Astrofili Bisalta

Appuntamento sabato 8 agosto dalle 21 in località Roccarina

A Chiusa di Pesio osservazione del cielo estivo con gli Astrofili Bisalta

Sabato 8 agosto dalle ore 21, nei pressi della Grangia del Castlà in località Roccarina, a Chiusa di Pesio, ci sarà una serata pubblica dedicata alla scoperta del cielo estivo, con osservazione guidata dall’associazione Astrofili Bisalta.

 I volontari esperti dell’associazione metteranno a disposizione, oltre le proprie conoscenze, anche i mezzi per osservare i corpi celesti. Per raggiungere il sito di osservazione si consiglia l’utilizzo di torce elettriche. Sarà possibile parcheggiare in località Sant’Anna e/o presso la sede del Parco del Marguareis.

 In caso di maltempo la serata verrà annullata. L’attività è gratuita. Per maggiori informazioni: Ufficio Turistico Valle Pesio 0171/734990 iatchiusapesio@visitcuneese.it

comunicato stampa

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