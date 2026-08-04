Capirsi tra generazioni: a Vernante due incontri per superare le distanze e ritrovare il dialogo tra nonni e giovani

In un mondo che cambia rapidamente, dove la tecnologia ridefinisce il modo di comunicare e i linguaggi giovanili risultano spesso di difficile interpretazione, le generazioni più adulte si trovano sempre più di frequente ad affrontare barriere, isolamento e incomprensioni nel rapporto con figli e nipoti.

​Per offrire uno spazio concreto di riflessione e strumenti utili ad affrontare queste sfide, prende il via a Vernante il ciclo di incontri "Capirsi tra generazioni – Laboratorio di ascolto e incontro".

​L'iniziativa si terrà nei giorni di lunedì 10 e lunedì 17 agosto, alle 17, presso i locali del Centro Visita SS 20 di Vernante.

​Gli incontri gratuiti, condotti da una psicologa specializzata in dinamiche familiari e comunicazione intergenerazionale, nascono con l'obiettivo di decodificare le abitudini dei più giovani e trasformare le apparenti distanze culturali e digitali in occasioni di contatto. Attraverso un approccio pratico, partecipativo ed esperienziale, il laboratorio intende valorizzare il ruolo attivo dell'anziano all'interno del nucleo familiare e della società, trattando al contempo temi chiave quali il benessere emotivo, l'autostima e la gestione dei conflitti affettivi.

​«L'obiettivo non è insegnare ad adeguarsi a ogni novità, ma fornire chiavi di lettura utili per superare la frustrazione, migliorare l'ascolto e riscoprire la ricchezza dell'esperienza della terza età come punto di riferimento per tutta la famiglia», spiegano i promotori.

​Il laboratorio si svolgerà in un clima informale, sicuro e privo di giudizio, aperto a chiunque desideri migliorare la qualità delle proprie relazioni familiari e sociali.