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Attualità | 04 agosto 2026, 19:02

Monterosso Grana assegna la civica benemerenza a Graziella Menardo

Da sempre impegnata, insieme al compianto marito Beppe, nella vita sociale del paese, ha dedicato tempo, energie e sensibilità a numerose iniziative di interesse collettivo

Monterosso Grana assegna la civica benemerenza a Graziella Menardo

Graziella Menardo, donna che ha saputo incarnare, con discrezione e costanza, i valori del servizio, della generosità e dell'amore per la propria comunità.

Da sempre impegnata, insieme al compianto marito Beppe, nella vita sociale di Monterosso Grana, ha dedicato tempo, energie e sensibilità a numerose iniziative di interesse collettivo: dai primi passi della Residenza Casa Vittoria alla valorizzazione della frazione San Pietro con i caratteristici Babaciu, fino ai tanti gesti di solidarietà e condivisione che hanno contribuito a rafforzare il senso di appartenenza della comunità.

Con instancabile dedizione e un raro stile improntato alla semplicità, ha scelto di operare lontano dai riflettori, offrendo un esempio di servizio silenzioso ma prezioso, capace di lasciare un segno profondo nella vita del nostro paese.

Con profonda gratitudine, il Comune di Monterosso Grana le conferisce la Torre d'Oro 2026, quale riconoscimento per il suo esempio di altruismo, disponibilità e autentico spirito di comunità.

comunicato stampa

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