Gli Alpini di Lagnasco in pellegrinaggio a Valmala al Santuario della Madonna della Misericordia

Domenica 2 agosto il Gruppo Alpini di Lagnasco ha vissuto una giornata intensa di fede, amicizia e memoria in occasione del tradizionale pellegrinaggio al Santuario di Valmala dedicato alla Madonna Madre della Misericordia, uno dei luoghi di culto più sentiti del territorio saluzzese.

Numerosi i partecipanti che hanno raggiunto il santuario per prendere parte alla messa delle 11, un momento particolarmente partecipato e reso ancora più suggestivo dall'accompagnamento musicale di Guido Mana, socio del gruppo alpino lagnaschese, insieme alle figlie Simona e Lorena, e a Ines Ferrero, che con i loro canti hanno contribuito a creare un clima di raccoglimento e spiritualità.

La celebrazione si è conclusa con un momento di profonda riflessione, durante il quale è stata letta una toccante corrispondenza di un alpino impegnato al fronte, tratta da un'opera del poeta piemontese Nino Costa. Un testo capace di riportare alla memoria il sacrificio, il coraggio e i valori che da sempre contraddistinguono le Penne Nere.

Alla giornata ha preso parte anche il sindaco di Lagnasco Roberto Dalmazzo, che ha condiviso con gli Alpini i momenti di convivialità proseguiti dopo la funzione religiosa. Il pranzo, consumato sotto la tettoia del Pellegrino, è stato seguito da un ricco buffet di dolci preparati dalle signore del gruppo, a testimonianza dello spirito di collaborazione e del forte senso di appartenenza che anima l'associazione.

"È stata una giornata speciale – ha commentato il Capogruppo Romano Boglio – nella quale si è celebrato un momento di unione e di condivisione, tratti distintivi dello spirito alpino che caratterizzano da sempre i valori della nostra associazione.