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Attualità | 03 agosto 2026, 20:34

Addio a Zen, storico cane da valanga delle unità cinofile del Soccorso Alpino

Pochi giorni fa aveva "salutato" il servizio attivo con la festa per il "pensionamento". È stato protagonista di numerosi interventi di salvataggio

Zen Pastore Belga delle unità cinofile del Soccorso Alpino &quot;Moniso&quot;

Zen Pastore Belga delle unità cinofile del Soccorso Alpino "Moniso"

Zen, lo storico cane da valanga che per anni è stato una delle mascotte più amate della delegazione Monviso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte è morto per un male fulminante. 

La notizia è arriva a pochissimi giorni dalla festa organizzata per il suo 'pensionamento', un momento di gioia e riconoscenza durante il quale il cane aveva ricevuto l'abbraccio di tutta la famiglia del Soccorso Alpino, che aveva voluto ringraziarlo per gli anni di servizio trascorsi tra esercitazioni, interventi e salvataggi. 

[Zen con il suo conduttore Sebastiano Faraudo]

Pastore belga dalle eccezionali capacità operative, assieme al suo conduttore Sebastiano Faraudo, ha rappresentato per lungo tempo un punto di riferimento nelle operazioni di ricerca in valanga. Costituiva una delle unità cinofile da valanga del Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte, impegnata negli interventi di emergenza sulle montagne del territorio soprattutto in valle Varaita.

 "Zen non era soltanto un cane da soccorso - dicono le persone che lo hanno conosciuto - era un compagno di squadra, un fedele amico e un autentico eroe a quattro zampe che, con il suo fiuto e il suo coraggio, ha contribuito a salvare vite umane. Il suo ricordo continuerà a vivere nelle montagne e nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco".

Anna Maria Parola

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