Camion carico di pomodori fuori strada sulla tangenziale di Alba: conducente in ospedale

Aggiornamento delle ore 9.11. Anas comunica che per consentire le operazione di rimozione del mezzo pesante la carreggiata della tangenziale di Alba è temporaneamente chiusa in direzione Asti. La chiusura è al km 29,300. Sul posto sono presenti squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.



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Anas (Gruppo FS) ricorda che "Quando sei alla guida tutto può aspettare!" - "Guida e Basta!". Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti "Pronto Anas" al numero verde gratuito 800.841.148.

È uscito autonomamente di strada e si è ribaltato con il carico di pomodori il mezzo pesante coinvolto nell’incidente avvenuto nella notte sulla Statale 231, tangenziale di Alba, in direzione Asti. L’allarme è scattato intorno all’una, poco dopo l’uscita del Mogliasso e dopo aver superato l’area del campo nomadi “Pinot Gallizio”.

Il camion che trasportava pomodori, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori dalla carreggiata senza coinvolgere altri mezzi.

Il conducente è rimasto bloccato all’interno della cabina, riportando un trauma che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Alba, impegnati nelle operazioni di estricazione insieme al personale sanitario del 118.

Una volta liberato, l’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Alba per i rilievi di rito e gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Per la rimozione del camion è intervenuta la ditta Morellato Trasporti di Isola d’Asti.



