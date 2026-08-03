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Cronaca | 03 agosto 2026, 18:17

Scontro tra auto e moto a Demonte: centauro elitrasportato al Santa Croce in codice giallo

Ferito un sessantenne residente a Torino

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

E’ stato trasportato in eliambulanza all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo il motociclista rimasto ferito nello scontro tra auto e moto verificatosi nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 agosto, lungo la Statale 21 del Colle della Maddalena, poco fuori dal centro storico di Demonte.

Si tratta di un 60enne residente a Torino, che nello scontro ha avuto la peggio subendo traumi che hanno indotto i sanitari a disporne il trasferimento del Dea del nosocomio cuneese con un codice di gravità giallo. Sul posto sono intervenuti 118, Carabinieri e Polizia Locale per la regolazione del traffico.

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