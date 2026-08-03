Valdieri, prosegue il presidio per l'incendio sul monte Piastra

Non sono ancora concluse le operazioni di spegnimento e bonifica dell'incendio che interessa il monte Piastra, nel territorio di Valdieri, nei pressi del santuario della Madonna del Colletto e all’altezza dell’abitato di San Lorenzo.

Il rogo, che ha avuto origine a seguito della scarica di un fulmine, nella notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, ha richiesto un ampio spiegamento di uomini e mezzi. Le operazioni sono state rese particolarmente complesse da siccità, temperature elevate e vento che hanno favorito la riaccensione di un nuovo focolaio nel pomeriggio di sabato.

Sul posto sono intervenute le squadre dei volontari AIB (Anti Incendi Boschivi), dei Vigili del Fuoco e mezzi aerei Canadair con lanci d'acqua per favorire la circoscrizione dell'area interessata dalle fiamme.

L'area sarà presidiata per tutta la notte e possibili interventi con mezzi aerei potrebbero rendersi necessari anche nella giornata di domani.