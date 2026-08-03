Pioggia e raffiche di vento e grandine nel Saluzzese: numerose le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco

Un violento temporale che colpito, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 3 agosto, il Saluzzese, interessando in particolare la zona della medio-bassa Valle Po.

Grandine e raffiche di vento hanno accompagnato il passaggio del temporale, con accumuli pluviometrici che hanno superato gli 80 millimetri nella zona di Paesana, qui come in altre zone limitrofe, sono stati richiesti numerosi interventi per la caduta di alberi.

Sempre a Paesana i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Saluzzo e Barge sono intervenuti insieme alle squadre operative per un campeggio dove alcuni alberi sono caduti sopra dei camper, causando momenti di apprensione, ma fortunatamente non si registrano feriti.