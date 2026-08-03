Incendio sul monte Piastra a Valdieri, prosegue il presidio: si attende il ritorno dei mezzi aerei

Non si sono mai fermati, dalla serata di ieri e durante tutta la notte, gli interventi delle squadre impegnate nel presidio dell’incendio che interessa il monte Piastra, nel territorio di Valdieri, nei pressi del santuario della Madonna del Colletto e all’altezza dell’abitato di San Lorenzo.

In collaborazione con i volontari Aib, le squadre di terra stanno continuando a lavorare per contenere il fronte dell’incendio e impedirne l'espansione in qualsiasi direzione. Gli operatori sono impegnati con pale e battifiamma e proseguono anche le attività di monitoraggio dell’area, mantenendo sotto controllo l’evoluzione del rogo.

Per la definitiva risoluzione dell’incendio, però, sarà fondamentale la ripresa degli interventi aerei. Al momento si è in attesa di capire quali mezzi e quante risorse potranno essere messe a disposizione, una decisione che dipenderà dal quadro complessivo degli incendi attualmente attivi sul territorio piemontese e dalla conseguente disponibilità dei mezzi aerei.

Il rogo ha avuto origine a seguito della scarica di un fulmine, che nella notte tra venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aveva colpito la vegetazione provocando un primo focolaio. Dopo il sopralluogo e il primo intervento, la situazione sembrava essere stata risolta. Poi, però, siccità, temperature elevate e vento hanno favorito la riaccensione di un nuovo focolaio nel pomeriggio di sabato.

Da allora l’attenzione resta alta. Le squadre continuano a presidiare la zona e a lavorare per mantenere il fronte sotto controllo, in attesa che possano riprendere i lanci d’acqua dei mezzi aerei, al momento l’intervento considerato decisivo per arrivare allo spegnimento dell’incendio.



Anche il personale del Parco Alpi Marittime è in prima linea da giorni.





Intanto l'Amministrazione comunale si è attivata provvedendo alla fornitura e alla distribuzione di cibo e acqua per sostenere le tantissime persone al lavoro sul fronte del fuoco. Inoltre avvisa tutti i cittadini e gli automobilisti diretti verso l'Alta Valle Gesso che il tratto di strada provinciale "potrà essere temporaneamente chiuso al traffico dalla rotonda in direzione frazione San Lorenzo.

La misura è fondamentale per garantire la sicurezza ed evitare pericoli causati dai frequenti passaggi dei mezzi aerei impiegati nelle operazioni.

​Invitiamo pertanto tutti coloro che raggiungono la rotonda sulla Strada Provinciale a prestare la massima attenzione e a seguire rigorosamente le indicazioni delle forze dell'ordine presenti sul posto per il controllo della viabilità".