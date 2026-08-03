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Cronaca | 03 agosto 2026, 18:38

Sterpaglie a fuoco lungo la Provinciale tra Camerana e Saliceto

L'incendio è stato spento, ma l'area è in fase di bonifica e rimane presidiata dai volontari anti incendi boschivi

Sono ancora in corso le operazioni di bonifica per l'incendio che, nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 agosto, ha interessato un'area lungo la strada provinciale 295 che collega i comuni di Saliceto e Camerana. 

Le fiamme sono divampate da alcune sterpaglie e l'allarme è scattato dopo le 13, su segnalazione di un amministratore comunale che ha visto il rogo. 

Sul posto è prontamente giunta la squadra dei volontari AIB (Anti Incendi Boschivi) di Saliceto, cui sono arrivati in supporto i volontari del Vigili del Fuoco del distaccamento di Ceva e altre squadre AIB di zona

Al momento l'area è in fase di bonifica e rimane presidiata dai volontati anti incendi boschivi.

Arianna Pronestì

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