Sterpaglie a fuoco lungo la Provinciale tra Camerana e Saliceto

Sono ancora in corso le operazioni di bonifica per l'incendio che, nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 agosto, ha interessato un'area lungo la strada provinciale 295 che collega i comuni di Saliceto e Camerana.

Le fiamme sono divampate da alcune sterpaglie e l'allarme è scattato dopo le 13, su segnalazione di un amministratore comunale che ha visto il rogo.

Sul posto è prontamente giunta la squadra dei volontari AIB (Anti Incendi Boschivi) di Saliceto, cui sono arrivati in supporto i volontari del Vigili del Fuoco del distaccamento di Ceva e altre squadre AIB di zona

Al momento l'area è in fase di bonifica e rimane presidiata dai volontati anti incendi boschivi.