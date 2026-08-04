Al Ceriale Summer Festival serata di cabaret con Mauro Villata, Marco Turano ed Enrico Luparia

Prosegue il programma del Ceriale Summer Festival, il calendario di appuntamenti promosso dal Comune di Ceriale per animare l'estate con spettacoli, musica, comicità e intrattenimento pensati per residenti e turisti. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 6 agosto alle ore 22 in piazza della Vittoria, dove saliranno sul palco tre protagonisti della comicità italiana: Mauro Villata, Marco Turano ed Enrico Luparia, pronti a regalare al pubblico una serata all'insegna del divertimento e delle risate. Conduce la serata la giornalista e conduttrice televisiva Renata Cantamessa. L'ingresso è libero.

Mauro Villata è un artista poliedrico che ha saputo conquistare il pubblico grazie a uno stile originale e irriverente. Dopo gli esordi come leader della tribute band dei Beatles The Tripals, Villata ha intrapreso con successo la carriera comica, diventando uno dei volti più apprezzati di Colorado. Nel corso degli anni ha dato vita a numerosi personaggi che lo hanno reso popolare anche in altri programmi televisivi nazionali, affiancando alla televisione una costante attività teatrale.

Sul palco salirà anche Marco Turano, comico che da anni è protagonista dei più importanti locali di cabaret di Torino e Milano. La sua carriera è arricchita da numerose partecipazioni televisive, tra cui Eccezionale Veramente, Zelig Time, Mad in Italy e programmi in onda su Rai 2 e sulle emittenti piemontesi. Formatosi nella recitazione teatrale, cinematografica e nel doppiaggio, Turano ha lavorato anche come speaker radiofonico e presentatore di eventi, qualità che gli consentono di proporre spettacoli brillanti, dinamici e coinvolgenti.

Completa il cast della serata Enrico Luparia, showman che dal 1998 porta la sua comicità su palchi, piazze e teatri di tutta Italia. Considerato un autentico animale da palcoscenico, è apprezzato per la straordinaria capacità di improvvisazione e per uno stile che alterna monologhi, personaggi, giocoleria e coinvolgimento diretto del pubblico. Nel 2013 è entrato nel cast del laboratorio di Colorado e del progetto SOS Comici con Beppe Braida, mentre nel 2016 ha partecipato a Eccezionale Veramente su LA7, confermandosi tra gli interpreti più versatili del panorama comico nazionale.

Con questo nuovo appuntamento, il Ceriale Summer Festival continua a offrire un cartellone che coniuga grandi nomi dello spettacolo e momenti di intrattenimento per tutte le età, trasformando piazza della Vittoria in un grande teatro all'aperto nel cuore dell'estate cerialese.